Fiorentina - Juventus è uno dei match clou della terza giornata del Campionato di Serie A 2019/2020. Il match tra la squadra gigliata e la Vecchia Signora sarà giocato sabato 14 settembre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, avrà inizio alle ore 15:00 e sarà trasmesso in diretta tv da Sky e in streaming online da SkyGo. Le due squadre si presenteranno in campo con una classifica diametralmente opposta: i bianconeri, infatti, dopo due giornate sono a punteggio pieno, mentre i Viola sono ancora alla ricerca del primo punto stagionale.

Nel pomeriggio di sabato 14 settembre su Sky c'è Fiorentina-Juventus

L'incontro che inaugurerà il cartellone della terza giornata del Campionato di Serie A 2019/2020 è Fiorentina - Juventus.

I Viola ricevono al Franchi i bianconeri con la speranza di iniziare a macinare gioco e punti. La squadra del presidente Commisso, infatti, è stata completamente rinnovata, molti giocatori devono ancora ambientarsi nella nuova realtà e devono assimilare gli schemi di gioco.

Nei primi due incontri della stagione la Fiorentina ha perso per 4 a 3 nel match casalingo contro il Napoli e poi per 2 a 1 nella trasferta a Genova contro il Genoa.

La Juventus, invece, ha già dimostrato di saper recepire le direttive del nuovo allenatore Maurizio Sarri. I bianconeri arrivano a Firenze con l'obiettivo di continuare a marciare a punteggio pieno. Nelle prime due partite di questo campionato la Juventus ha sconfitto il Parma per 1 a 0, allo Stadio Tardini, e in casa ha sconfitto per 4 a 3 una delle più dirette antagoniste qual è il Napoli di Carlo Ancelotti.

Sicuramente, almeno sulla carta, l'incontro promette emozioni e spettacolo, sia per l'accesa rivalità tra le due squadre, sia per la somma dei valori in campo.

Le probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Juventus di sabato 14 settembre potrebbe riservare ai tifosi viola la sorpresa di vedere Franck Ribery scendere in campo dal primo minuto. Tuttavia è anche probabile che in partenza Montella scelga di scendere in campo con un assetto più prudenziale e più rodato.

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 che prevede Dragowski in porta, Lirola e Dalbert sulle corsie esterne, Milenkovic e Pezzella difensori centrali, una linea mediana composta da Pulgar, Badelj e Castrovilli e un trio offensivo formato da Chiesa, Boateng e Sottil.

Sebbene il mercoledì successivo abbia da cimentarsi nella prima partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe presentarsi a Firenze con un 4-3-3 nel quale figurano Szczęsny in porta, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa, Rabiot, Pjanic e Khedira a centrocampo e Higuain, Cristiano Ronaldo e Dogulas Costa in attacco.

Un motivo d'interesse, e una curiosità, della partita sarà anche rappresentato dal derby polacco tra i due portieri Szczęsny e Dragowski.