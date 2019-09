In Serie C è di scena oggi il turno infrasettimanale e nel girone C sono diverse le gare che meritano particolare attenzione: tra queste figura senza dubbio Paganese-Rende, in programma questa sera allo stadio Marcello Torre, con fischio d'inizio fissato per le ore 18.30. Non si può parlare a tutti gli effetti di big match, considerata anche la non eccezionale levatura tecnica dei protagonisti in campo, ma sarà comunque una sfida da seguire più che altro per i punti pesanti in palio in ottica salvezza.

Erra e Andreoli sono reduci da un periodo di forma non certo esaltante: gli azzurrostellati, dopo aver cominciato male la stagione rimediando una sconfitta di misura contro la Viterbese, sono riusciti a rimettersi in carreggiata conquistando il primo successo stagionale contro il Monopoli, salvo poi pareggiare in maniera beffarda con Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. Domenica scorsa è arrivata la seconda in campionato, battuta di misura dalla Cavese nel derby salernitano disputatosi allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Appena cinque punti totalizzati dal tecnico originario di Coperchia che hanno fatto scivolare Scarpa e compagni al limite della zona rossa della classifica, la quale risulta essere più corta del solito anche se giustificata dall'elevato equilibrio tra i team in gara e da situazioni difficili in termini di risultati nelle maggiori piazze del raggruppamento.

Ancor più delicata la situazione in casa Rende, reduce da un avvio fi stagione a dir poco terrorizzante, con un solo punto conquistato in appena cinque gare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Fanno compagnia alla compagine pugliese nei bassifondi della classifica la Sicula Leonzio e Rieti, che hanno accumulato lo stesso score. Dopo quattro sconfitte consecutive contro Bisceglie, Casertana, Ternana e Vibonese, sabato scorso, nell'anticipo della quinta giornata, è arrivato il primo punto stagionale per i biancorossi.

Probabili formazioni Paganese-Rende

Di seguito le possibili scelte dei tecnici Erra e Andreoli in vista dell'incontro di questa sera:

PAGANESE (3-5-2}: Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Gaeta, Capece, Caccetta, Perri; Alberti, Diop.

Allenatore: Alessandro Erra

RENDE (4-2-3-1): Savelloni; Vitofrancesco, Germinio, Bruno, Blaze; Colloccolo, Loviso; Giannotti, Soomets, Rossini; Vivacqua. Allenatore: Angelo Andreoli

Tabellino Paganese-Rende

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

RENDE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: