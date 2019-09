Adesso si può dire: la telenovela Mauro Icardi-Inter è finita. L'attaccante argentino si è ufficialmente trasferito al Paris Saint-Germain come comunicato dalla società francese sul proprio sito intorno alle ore 23. La formula che ha sancito l'approdo del 26enne di Rosario all'ombra della Torre Eiffel è quella del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere stato fissato intorno ai 70 milioni di euro.

L'Inter, dal canto suo, ha annunciato che prima di apporre la firma sul documento che lo ha reso il nuovo centravanti del Psg, l'ex capitano nerazzurro ha sottoscritto il rinnovo di contratto con il club milanese, prolungandolo dunque fino al 30 giugno 2022. Si parla di un ingaggio che sarebbe stato portato a circa 7 milioni di euro da parte della società lombarda. In questo modo la squadra del presidente Zhang si è tutelata in merito a quanto potrebbe accadere la prossima estate: infatti, qualora al termine della stagione la compagine parigina dovesse decidere di non esercitare il diritto di riscatto, a Milano non rischierebbero più di ritrovarsi nuovamente Icardi in organico quasi in scadenza, con il rischio di perderlo a parametro zero nel giugno 2021.

E così, dopo una lunga giornata in cui si sono susseguite voci e notizie sull'ormai imminente passaggio del centravanti sudamericano al Paris Saint-Germain, nella serata del 2 settembre, ad un'ora di circa dalla chiusura del Calciomercato in Francia (prevista per la mezzanotte) è stata scritta la parola fine sul lungo tormentone di questo mercato estivo.

Ovviamente - come aveva annunciato anche l'avvocato del calciatore - l'addio ufficiale di "Maurito" all'Inter implica anche lo stop alla causa legale che questi aveva intentato soltanto pochi giorni fa nei confronti del club meneghino per chiedere al collegio arbitrale il pieno reintegro in squadra e 1,5 milioni di euro di risarcimento danni.

Le prime dichiarazioni di Icardi da nuovo bomber del Psg

Sul sito ufficiale del Paris Saint-Germain, oltre alla prima foto in cui tiene tra le mani la sua nuova casacca, si possono leggere anche le prime parole pronunciate da Mauro Icardi dopo aver firmato il contratto che lo legherà in prestito per un anno alla società transalpina. Il centravanti di Rosario ha innanzitutto voluto ringraziare il club che ha dimostrato di nutrire una grande fiducia nei suoi confronti, aggiungendo che darà tutto se stesso fin da subito per aiutare la formazione parigina "ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni".

L'ex numero 9 nerazzurro ha anche affermato che ormai il Psg è diventato una "potenza calcistica internazionale", essendo riuscito ad acquistare grandissimi calciatori in questi ultimi anni. Al contempo Icardi ha evidenziato come si tratti di una società ambiziosa, dicendosi impaziente di poter debuttare al Parco dei Principi: "Uno stadio famoso per la sua bellezza e passione".