Con la chiusura della sessione estiva di Calciomercato termina anche il tormentone Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino, infatti, alla fine ha accettato di lasciare la squadra nerazzurra nonostante i tanti rifiuti di questi mesi. Il suo futuro sarà al Paris Saint Germain che lo acquista in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro, che probabilmente eserciterà la prossima estate visto che Edinson Cavani, che andrà in scadenza di contratto, lascerà i parigini e probabilmente andrà a giocare in MLS. Prima del trasferimento a Parigi, però, è spuntato un clamoroso retroscena sull'ormai ex capitano nerazzurro.

Icardi e l'idea Milan

Dopo mesi in cui si è parlato di lui più per le vicende extra campo che per le sue gesta nel rettangolo di gioco, Mauro Icardi saluta l'Italia. Il centravanti argentino, dopo aver rifiutato le offerte di Monaco, Arsenal, Roma e Napoli, ha deciso di accettare la corte al Paris Saint Germain proprio in extremis trasferendosi a nella capitale francese nell'ultimo giorno di calciomercato.

L'ex capitano dell'Inter sembrava non fosse disposto a lasciare i nerazzurri per alcun motivo. Il legame con la città di Milano, anche per gli impegni della moglie e agente, Wanda Nara, ospite fisso della trasmissione Tiki Taka, lo spingevano a restare in Italia. Proprio per questo suo feeling speciale, stando a quanto riportato da Repubblica, Maurito stava cominciando a prendere in considerazione, per il proprio futuro, un clamoroso trasferimento al Milan.

I rossoneri, infatti, erano alla ricerca di un rinforzo di livello nel reparto avanzato, come dimostra l'acquisto di Ante Rebic concluso ieri pomeriggio con uno scambio di prestiti che ha portato all'Eintracht Francoforte André Silva. Se non fosse arrivato il Paris Saint Germain probabilmente l'ipotesi avrebbe anche potuto prendere quota, ma solo se il Milan avesse metto sul piatto il cartellino di Krzysztof Piatek più un conguaglio in denaro per raggiungere una quotazione complessiva da settanta milioni di euro.

L'attaccante argentino al Psg

Mauro Icardi, però, alla fine si è trasferito al Paris Saint Germain in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il centravanti argentino ha anche rinnovato il proprio contratto con l'Inter prolungandolo fino a giugno 2022 visto che, in caso di mancato riscatto del club francese, i nerazzurri non volevano correre il rischio di ritrovarsi un giocatore in rosa in scadenza di contratto.

I francesi, comunque, all'ex capitano hanno offerto un contratto da sette milioni più bonus il primo anno più un quadriennale da dieci milioni di euro a stagione.