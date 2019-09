Questa sera si apre ufficialmente la 1' giornata della Champion's League 2019/ 2020. Scenderanno in campo due delle quattro italiane presenti alla Prima Fase e sarà l'Inter ad aprire le danze ospitando a 'San Siro', a partire dalle 18.55, i Campioni della Repubblica Ceca dello Slavia Praga. Alla stessa ora, il Lione ospiterà lo Zenit, mentre le altre sei partite, compresa l'attesissima sfida del 'San Paolo' tra Napoli e Liverpool, avranno inizio alle ore 21.00.

Andiamo ad analizzare le otto sfide di questa sera e, seguendo le quote dell'Agenzia di scommesse PlanetWin365, proviamo a capire favoriti e possibili sorprese.

Napoli contro i Reds

Il girone E vede Napoli e Liverpool decisamente favorite per la qualificazione agli Ottavi di Finale e stasera le due compagini daranno vita ad una sfida che si preannuncia interessante ed equilibrata.

Napoli - Liverpool : I Campioni in carica sono in testa alla Premier League con cinque vittorie in altrettanti incontri e, sebbene l'obiettivo principale dei Reds sia il titolo inglese che manca dal 1990, gli uomini di Klopp cercheranno di arrivare in fondo anche in Champions.

Le quote danno in leggero vantaggio il Liverpool, la cui vittoria è quotata 2,33 a fronte del 3,10 assegnato al Napoli. Partita apertissima, il pareggio potrebbe essere un buon risultato per entrambe. La quota è di 3,35.

Salisburgo - Genk : Nell'altro match del Girone, il Salisburgo (che sta dominando il campionato austriaco) ospiterà i belgi del Genk da favorito e viene dato per vincente a 1,45. Un pareggio o una vittoria dei belgi sarebbero una sorpresa. Interessante, però, la X a 4,70.

Inter, girone durissimo

Probabilmente il Girone F è più difficile in assoluto, con tre possibili protagoniste a giocarsi due posti.

Inter - Slavia Praga : I nerazzurri devono assolutamente vincere e non possono permettersi un passo falso. Una partita che, sulla carta, sembra quasi facile ma che vede contrapposta ai nerazzurri una formazione imbattuta da 15 incontri ufficiali. Giocano D'Ambrosio e Gagliardini dal primo minuto.

La quota che prevede la vittoria nerazzurra è bassa ma non bassissima ed è 1,54. I segni X e 2 sono dati a 4,10 e 6,35, proprio perchè in Champions nulla è scontato. Pronostico a favore degli uomini di Conte.

Borussia Dortmund - Barcellona: match affascinante ed equilibrato, che vede i favoriti spagnoli ospiti al cospetto degli 80.000 del Westfalenstadion in una trasferta mai semplice per nessuno. Anche il pronostico è diviso e le tre quote oscillano tra il 2,58 del 2 e il 3,35 del pareggio. Difficile indicare un pronostico, meglio provare uan doppia chance.

Massimo equilibrio nel girone G

Il gruppo G è senza una vera favorita: tutte le quattro contendenti possono trovare la qualificazione.

Lione - Zenit : I francesi non sono partiti benissimo in Campionato ma sono un ostacolo difficile da superare, soprattutto in casa. L'1 è quotato 1,72 ma è discreta anche la possibilità del pari a 3,65. Più difficile, ma non impossibile, una vittoria esterna che potrebbe essere una scelta intrigante a 5,13.

Benfica - RB Lipsia : altro match equilibrato, contrassegnato dalle diverse assenze in entrambe le squadre. Quote praticamente identiche per la vittoria, attorno ai 2,70, col pareggio come possibile soluzione e pagato 3,25.

Leggero vantaggio per Chelsea e Ajax nel girone H

Il gruppo H vede Chelsea e Ajax con qualche possibilità in più rispetto a un Valencia che comunque non va sottovalutato e al Lilla, che può essere la outsider.

Chelsea - Valencia : Anche gli inglesi pagano qualche defezione ma sono comunque considerati i favoriti del match di questa sera. Il Chelsea segna e subisce tanti gol, mentre il Valencia non ha avuto una buona partenza in Liga. Per questi motivi, londinesi favoriti con quota vittoria a 1,82 ma un pareggio non è una soluzione da scartare a priori ed è dato a 3,70. Leggermente sopra i 4,30 la quota che vedrebbe vincenti gli spagnoli.

Ajax - Lilla : olandesi favoriti nonostante l'assenza di Van De Beek, ma con un sistema di gioco rodato e vincente. Per i francesi, una partenza a rilento in Ligue 1 e un rendimento esterno non all'altezza. Un risultato diverso dalla vittoria degli uomini di Ten Hag sarebbe una sorpresa. 1,46 per l'1, pareggio a 4,50 e vittoria francese data a 7,00.

Piccoli consigli

Proviamo a ipotizzare infine un piccolo sistema integrale per le partite di questo martedì:

Inter - Slavia Praga 1

Lione - Zenit 1X

Benfica - Lipsia X

Ajax - Lilla 1

Borussia D. - Barcellona 1X

Chelsea Valencia 1X