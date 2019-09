Terminato il Calciomercato estivo, l'Inter è pronta a far partire i lavori relativi ai rinnovi contrattuali di alcuni giocatori sui quali intende puntare per le prossime stagioni. Per il momento, i calciatori interessati dal prolungamento con la società nerazzurra sono tre: il portiere e capitano Samir Handanovic, il difensore Danilo D'Ambrosio e l'attaccante Lautaro Martinez. C'è da sottolineare che non dovrebbe trattarsi di questioni spinose, anzi, le trattative sembrano destinate a risolversi in breve tempo e con tre fumate bianche.

I colloqui dovrebbero essere portati avanti distintamente e in un clima di serenità. Del resto, dopo le partenze degli "scomodi" Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic, il club milanese sembra essere riuscito a mandare in archivio tre vicende particolarmente difficili che rischiavano di minare l'armonia dell'ambiente. Questo clima di tranquillità verrebbe incontro anche ad una precisa richiesta di Antonio Conte, che fin da subito avrebbe manifestato alla società l'esigenza di lavorare con un gruppo unito, scevro da "distrazioni" legate a fatti extra-calcistici, polemiche ed eventuali scontri verbali e legali.

Il primo a sottoscrivere il prolungamento del suo accordo con l'Inter molto probabilmente sarà D'Ambrosio. Il difensore napoletano, nonostante ad ogni inizio di stagione non venga considerato come uno dei titolari, riesce puntualmente a ritagliarsi uno spazio importante e ad avere un ruolo da protagonista. Anche nelle prime due partite di campionato, complici gli infortuni nel reparto arretrato, è stato schierato da Conte nella difesa a tre con buoni risultati. La nuova scadenza del contratto verrà portata al 2022.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Handanovic capitano a vita

Promosso capitano a febbraio quando è scoppiato il caso-Icardi, Samir Handanovic pare avviato verso la chiusura di carriera con indosso la maglia nerazzurra. Il portiere sloveno, infatti, avrebbe già accettato di firmare la sua conferma all'Inter fino al 2022 quando avrà ormai 38 anni. In questo modo l'Inter va sicuramente a tutelarsi verso eventuali assalti da parte dei top-club europei che, nonostante si tratti di un giocatore ormai in età "avanzata", gradirebbero poter contare sul talento cristallino dell'ex Udinese.

Inoltre, per quanto riguarda l'ingaggio, dovrebbe restare invariato a 3,2 milioni di euro annuali.

Diverso il discorso inerente Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino mai come quest'anno avrà l'opportunità di mettersi in mostra e di dimostrare tutto il suo valore: con la partenza di Icardi, infatti, potrà giocarsi alla pari una maglia da titolare con il nuovo acquisto Alexis Sanchez. L'Inter avrebbe intenzione di portare la sua scadenza di contratto fino al 2024, concedendogli al contempo un sostanziale aumento dello stipendio fino a circa 3 milioni di euro a stagione.

Anche in questo caso sembra che ci sia già un'intesa di fondo con l'entourage del centravanti sudamericano che prossimamente dovrebbe dunque festeggiare la sua ulteriore permanenza nella Milano nerazzurra.