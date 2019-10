L’Inter si è imposta per 2-0 a San Siro contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre, grazie alle reti di Lautaro Martínez e Antonio Candreva. Nella 4ª giornata della fase a gironi della Champions League si rinnoverà la sfida tra i due club, ma stavolta si giocherà al BVB Stadion. L’appuntamento in Germania sarà fissato per martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00. I nerazzurri cercheranno di fare risultato, dopo aver ottenuto la prima vittoria nel Gruppo F.

La squadra di Antonio Conte ha agganciato in classifica proprio i tedeschi, rimasti fermi a quota 4 punti. In testa abbiamo il Barcellona con 7 punti, mentre chiude lo Slavia Praga con 1 punto. Qualora dovesse riuscire a fare risultato in trasferta, l’Inter alimenterà le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che la partita Borussia Dortmund-Inter verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5.

Inter mai sconfitta nelle trasferte di Dortmund

L’Inter ha affrontato in più di un’occasione il Borussia Dortmund e il bilancio delle sfide in trasferta è positivo. Nella stagione 1963/64 finì 2-2 nella semifinale di andata della Coppa dei Campioni. I nerazzurri ottennero la qualificazione all’ultimo atto della competizione europea e si aggiudicarono il trofeo battendo il Real Madrid. Il doppio confronto si replicò ai quarti di finale della Coppa UEFA nella stagione 1993/94.

L’Inter s’impose per 1-3 in terra tedesca nel match di andata. Nonostante la sconfitta seguita poi a San Siro, i nerazzurri conquistarono il pass di qualificazione al turno successivo.

Oltre alle sfide contro il Borussia Dortmund, l’Inter ha affrontato più volte squadre tedesche nelle competizioni europee. Spesso ha ottenuto buoni risultati in Germania. Il bilancio nelle 19 trasferte è di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Il Werder Brema è una sorta di bestia nera per i nerazzurri, visto che non l’hanno mai battuto. Nelle 3 sfide al Weserstadion si sono registrate 2 sconfitte e 1 pareggio. La vittima preferita dell’Inter è il Bayern Monaco, contro cui hanno ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio nelle 3 sfide disputate in Baviera, a cui si aggiunge la finale di Champions League vinta nella stagione 2009/10 a Madrid.

Riguardo al Borussia Dortmund, sono diverse le occasioni in cui ha ospitato squadre italiane.

Nel complesso abbiamo 17 sfide casalinghe, con un bilancio di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’Udinese è una delle poche squadre uscite vittoriose da Dortmund. Nella stagione 2008/09 di Coppa UEFA vinse 0-2 in trasferta al 1° turno, grazie alle reti di Antonio Floro Flores e Gökhan Inler. I friulani, allenati da Pasquale Marino, avevano in rosa Alexis Sánchez, attualmente in forza all’Inter, anche se il giocatore cileno è infortunato e non sarà a disposizione di Antonio Conte per qualche mese.