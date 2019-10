La Sampdoria continua la caccia al nuovo allenatore tra qualche “no” e alcune nuove idee che stuzzicano la dirigenza. Massimo Ferrero non ha fretta, vuole un allenatore che condivida il suo progetto, ma soprattutto sa di non poter sbagliare la scelta. La sua squadra è ultima in classifica e deve uscire da una crisi profonda per provare ad evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. Ora, poi, che si è chiusa senza successo la trattativa per la cessione del club, la responsabilità ricade tutta su di lui.

Sampdoria: il nuovo allenatore potrebbe essere Prandelli

Così aumentano i nomi per la panchina della Sampdoria. Oggi Il Secolo XIX sulla sua prima pagina scrive di un possibile interessamento per Cesare Prandelli che a Genova ha già allenato, ma dall’altra parte del Bisagno nella passata stagione. In una recente intervista ha spiegato come ora sia più concentrato sulla sua fattoria fuori Firenze che sul calcio, anche se ha ammesso: “allenare mi piace ancora”.

Prandelli sarebbe una delle alternative per essere il nuovo allenatore blucerchiato, ma non l’unica ovviamente.

Resiste per ora in cima alla classifica nel borsino delle quotazioni De Biasi. Il tecnico è già stato incontrato dalla dirigenza blucerchiata in un pranzo in settimana. Ha dato la sua disponibilità a tornare ad allenare in Italia con entusiasmo, ma deve ancora aspettare. La sensazione è che l’ex ct dell’Albania sia più un piano B che una seconda scelta.

Così come Beppe Iachini, il più amato dai tifosi che ieri non ha nascosto la sua voglia di Samp. In una intervista a Telenord, il tecnico dell'ultima promozione in Serie A ha aperto la porta con un secco "sarei felice di tornare".

Allenatore Sampdoria: il sogno è Ranieri

Prandelli, De Biasi, Iachini e non solo. La Sampdoria ha un sogno per la sua panchina e si chiama Claudio Ranieri. Secondo Sky Sport oggi ci sarà un contatto esplorativo per sondare la disponibilità dell’allenatore.

Al momento non risulta una chiusura da parte del tecnico che si siederà al tavolo e ascolterà la proposta del presidente Massimo Ferrero. Da questo colloquio dipenderanno le sorti della corsa al nuovo allenatore. Ovviamente nel caso in cui Ranieri accettasse sarebbe automaticamente in pole position.

I blucerchiati nel frattempo si allenano a Bogliasco sotto la guida dell’ex capitano Angelo Palombo.

I giocatori aspettano di capire chi sarà il nuovo mister. Di sicuro in panchina non siederà Gennaro Gattuso che ieri ha definitivamente detto “no” a Ferrero. È il secondo rifiuto in pochi giorni, visto che lunedì era arrivato quello di Pioli pronto a “scaricare” Ferrero per volare verso la Milano rossonera. Oggi sarà una giornata importante per sapere chi sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, dal colloquio con Ranieri dipenderanno le sorti anche di Prandelli, De Biasi e Iachini.