Edinson Cavani potrebbe presto liberarsi a parametro zero poichè il suo contratto è in scadenza. Le trattative con il Paris Saint Germain sono in corso da settimane, ma non vi è ancora alcun accordo sul rinnovo, poiché le parti rimangono distanti. Pertanto il suo entourage sta esaminando altre possibilità, il che è naturale. In effetti, ci sono diversi incontri in programma per l'entourage dell'attaccante, e uno dei club che incontreranno è la Juventus, come si è appreso da quanto riportato da Calciomercato.com.

In passato i bianconeri sono stati molto vicini al "matador". Poiché il suo contratto scadrà la prossima estate, la proposta sarà un trasferimento gratuito. Tuttavia, i piani della Juve per l'attacco sono completamente diversi e non includono un investimento di alto livello, motivo per cui la sensazione iniziale è molto fredda. Ma, molto probabilmente tutto sarà valutato in seguito. Nel frattempo, il Paris Saint Germain sta cercando di rinnovare il contratto all'uruguaiano mentre Cavani stesso sta studiando altre opportunità prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Calciomercato Juventus: Pellegrini e Zaniolo nel mirino

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com' la Roma ha preso una decisione: i giallorossi vogliono bloccare Lorenzo Pellegrini. Il club discuterà il rinnovo con l'agente del giocatore entro la fine dell'anno, con la scadenza dell'accordo attuale nel 2022. Nelle prossime settimane, secondo il noto portale, i suoi agenti saranno convocati per iniziare le trattative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il club intende ottenere il rinnovo per anticipare l'interesse di Inter e Juve, dato che c'è una clausola rescissoria di 30 milioni di euro nell'accordo attuale. Il nuovo contratto, che nelle intenzioni della Roma dovrebbe essere valido fino al 2024, non avrà la clausola rescissoria in quanto il valore del giocatore sul mercato è ora completamente diverso. Inoltre, il suo stipendio sarà aumentato da 2 milioni di euro a 3 milioni.

Pellegrini vorrebbe rimanere nel club perché è convinto del progetto, e quindi non dovrebbero esserci problemi con il rinnovo. I bianconeri potrebbero, però, sfruttare questo lasso di tempo per inserirsi nella corsa al giovane giallorosso, infatti la Juventus potrebbe offrire sicuramente un ingaggio molto più alto rispetto quello offerto dalla Roma. Un altro giocatore romanista che ha parecchi estimatori è sicuramente Zaniolo. Su di lui è sempre vigile la Juventus, che ha intenzione di puntare sul gioiello della Nazionale per costruire un nuovo ciclo.

Come riporta Tuttosport, i bianconeri continuano a seguire il talento classe ’99 che ha da poco rinnovato il contratto con la Roma