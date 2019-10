Il Calciomercato della Juventus è un argomento che alimenta sempre molti rumors. Così ogni giorno si sentono tante voci da una parte all’altra d’Europa. Oggi è il turno di Inghilterra e Francia che raccontano alcuni possibili sviluppi per due giocatori in orbita bianconera. Il primo è Emre Can che probabilmente a gennaio lascerà i bianconeri. Escluso dalla lista Champions e in fondo alle gerarchie di Sarri a centrocampo, il giocatore è corteggiato da moltissime squadre in Italia, in Premier League, in Francia e in Germania.

La seconda notizia di giornata arriva invece dalla Francia e riguarda Edinson Cavani. Il centravanti dell’Uruguay non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate con il PSG e molti hanno scritto che si sarebbe offerto alla Juve. Paratici lo avrebbe messo nel mirino essendo sempre alla ricerca di un grande attaccante di peso, ma ad oggi l’obiettivo è abbastanza lontano.

Calciomercato Juventus: Manchester United in pole per Emre Can

Partiamo però da Emre Can per analizzare le ultime notizie del calciomercato della Juventus.

Nell'ultimo periodo sembra che anche il Manchester United abbia messo gli occhi sul mediano della nazionale tedesca. Un interessamento dovuto alle poche scelte a centrocampo dei Red Devils e al fatto che il teutonico è sempre più lontano da Torino. I rumors in arrivo dall’Inghilterra raccontano come Emre Can vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Premier League. Per lui sarebbe un ritorno dopo l’avventura con la maglia del Liverpool.

Lo United dovrà guardarsi dalle tante squadre che sono interessate al bianconero. In Francia c’è il Paris Saint-Germain che già aveva provato l’assalto ad agosto senza però riuscire a chiudere il colpo. In Germania sembra proprio che il Bayern Monaco voglia riportare a casa il centrocampista. Pista concreta sembra essere anche quella spagnola con il Betis Siviglia ancora a caccia di un sostituto di Lo Celso. E poi c’è il Milan, che vorrebbe provare a convincere Emre Can a restare in Italia.

Cavani alla Juventus? La porta si chiude

Per un giocatore che lascerà molto probabilmente a Torino, ce n'è un altro che non arriverà alla Juventus. Si tratta di Cavani che nei giorni scorsi era stato accostato – anche con una certa insistenza – ai Campioni d’Italia. I rumors di mercato volevano addirittura che fosse stato il sudamericano a offrirsi alla squadra di Sarri. D’altronde il suo contratto con il PSG scade la prossima estate e visto che il rinnovo non è ancora stato firmato, le voci hanno iniziato a rincorrersi.

A smontare le fantasie dei tifosi bianconeri è arrivata però l’edizione odierna de L’Equipe. Il popolare quotidiano francese scrive che il Matador non ha nessuna intenzione di lasciare la Francia. Anzi vorrebbe rinnovare l’intesa con i parigini per altri due anni. Le trattative non sono ancora partite, ma la volontà del ragazzo è chiara. Ora toccherà a Leonardo capire se continuare insieme oppure se spostare il proprio obiettivo su altri centravanti.

Di sicuro la scelta di Cavani al momento spegne un pochino le speranza bianconere. Il calciomercato della Juventus oggi si muove quindi su due binari, l’apertura della porta di Emre Can al Manchester United e la scelta di Cavani di cercare il rinnovo con il PSG.