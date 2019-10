La Juventus, ieri sera, si è ripresa la testa della classifica battendo l'Inter per 1-2. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno disputato una grandissima gara e hanno fatto vedere sprazzi di grande calcio. La Juve ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza e ieri sera, al termine della partita sono arrivati molti elogi. Anche Fabio Caressa, nel corso della sua trasmissione su Sky Sport, ha sottolineato la grande performance dei bianconeri: "La Juve, parliamoci chiaro, è forte: ogni volta che deve superare una prova, si dimostra fortissima".

Promosso l'esperimento di Sarri con CR7, Dybala e Higuain

Maurizio Sarri, contro l'Inter, ha schierato sapientemente in campo la sua Juventus e la squadra ha giocato davvero bene. I bianconeri sono stati padroni del campo e il giornalista Fabio Caressa ha voluto sottolineare la forza della Vecchia Signora che quando c'è da superare una prova si fa sempre trovare pronta: "Negli ultimi anni è sempre stato così".

Il giornalista di Sky Sport ha anche promosso l'esperimento fatto a gara in corso da Maurizio Sarri ovvero schierare tutto insieme in campo Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain: "L'esperimento che abbiamo visto con Dybala, Higuain e CR7 in campo contemporaneamente è interessante". Sarri, ieri sera, ha dato un segnale alla sua squadra schierando tutti insieme tre giocatori molto offensivi come CR7, Dybala e Higuain anche se probabilmente questo sarà un esperimento che si vedrà sempre e solo a gara in corso per non stravolgere troppo gli equilibri della squadra.

Sarri concede tre giorni di riposo ai suoi giocatori

Maurizio Sarri, ieri sera, ha incassato i complimenti di molti addetti ai lavori.

Il tecnico, in pochi mesi, è riuscito a cambiare il volto della Juve e la partita contro l'Inter ha messo in luce questi miglioramenti dal punto di vista del gioco. Adesso Maurizio Sarri e i suoi ragazzi si godranno un breve periodo di riposo. Infatti, il tecnico toscano ha concesso ben tre giorni di riposo ai suoi ragazzi. La Juventus tornerà alla Continassa giovedì pomeriggio. Alla ripresa degli allenamenti ovviamente mancheranno i nazionali e l'allenatore juventino avrà a disposizione un gruppo molto ristretto di giocatori.

Uno degli assenti, nei prossimi giorno, sarà Aaron Ramsey. Il numero 8 bianconero è stato convocato dalla selezione gallese, ma la sua presenza per le prossime partite del Galles è a rischio. Infatti, Aaron Ramsey, ieri sera, fra il primo e il secondo tempo della sfida tra l'Inter e la Juventus ha accusato un piccolo affaticamento muscolare e perciò le condizioni del centrocampista saranno valutate di giorno in giorno.