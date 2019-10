Ieri sera, per la Juventus è arrivata una grandissima vittoria contro l'Inter. I bianconeri hanno dominato per tutta la partita e hanno dimostrato ancora una volta la loro forza. A regalare la vittoria alla Juve sono state le reti di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Il gol del Pipita è arrivato dopo ben 24 tocchi di palla da parte dei giocatori juventini. Dunque, ieri sera, si sono ammirati sprazzi di Sarrismo e a fine gara la gioia dei calciatori della Juve era palpabile e molti di loro l'hanno anche esternata sui social a cominciare da Douglas Costa.

Il brasiliano ha seguito la partita da casa visto che è infortunato e al termine della sfida ha immediatamente esultato con un post su Instagram: "Ci sono immagini che non stancano mai!", ha scritto il numero 11 juventino che ha anche postato due foto che ritraggono Higuain che esulta dopo i gol realizzati a San Siro.

La gioia del numero 11 juventino

Per la Juventus, ieri, è arrivata una grandissima vittoria in casa dell'Inter.

I bianconeri hanno proposto un calcio davvero meraviglioso e hanno dominato per per tutta la partita. Al triplice fischio della sfida tra la Juve e l'Inter, Douglas Costa, che ha seguito la sfida da casa perché infortunato, ha esternato tutta la sua gioia per la grande vittoria ottenuta dai suoi compagni: "Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi". Al termine della gara la gioia del popolo juventino era enorme e i tifosi della Vecchia Signora erano davvero entusiasti.

Adesso ci sarà la pausa e poi inizierà un altro ciclo di partite molto importanti. Alla ripresa Maurizio Sarri ritroverà anche Douglas Costa come ha rivelato lo stesso brasiliano su Instagram: "Dopo la pausa ci sono anche io".

Bernardeschi felice per la vittoria di San Siro

Ieri sera, Maurizio Sarri ha confermato tra i titolari Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, questa mattina, si è unito al coro dei messaggi lanciati sui social dai suoi compagni.

Bernardeschi ha spiegato che la Juve ha cercato la vittoria sin dall'inizio: "Abbiamo cercato di vincerla dal primo all'ultimo minuto e ci siamo riusciti", ha scritto il giocatore juventino che poi ha sottolineato che la sua squadra non molla letteralmente mai: "Questa è la Juve, è un gruppo che non molla mai. Grande risultato". Adesso Federico Bernardeschi così come molti altri bianconeri sarà al seguito della nazionale.

Il numero 33 juventino e Leonardo Bonucci hanno già raggiunto Coverciano e nei prossimi giorni lavoreranno agli ordini di Roberto Mancini. Loro due non saranno gli unici a non essere presenti alla Continassa visto che l'elenco dei nazionali della Juve è molto lungo. Maurizio Sarri e i giocatori che non avranno impegni con le rispettive selezioni, in settimana saranno al JTC per riprendere gli allenamenti.