Negli scorsi giorni non sono arrivate notizie positive in casa Inter, durante la sosta per le nazionali sono finiti in infermeria due giocatori nerazzurri: il primo indisponibile è l'infortunato Alexis Sanchez che con la nazionale cilena ha subito una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, il giocatore di proprietà del Manchester United è stato già operato, i tempi di recupero però sono molto lunghi, si parla di un suo ritorno in campo non prima del 2020.

Dopo l'infortunio di Alexis, si è aggiunto anche quello di Danilo D'Ambrosio: il terzino nerazzurro si è infortunato durante la partita tra Italia e Grecia valida per la qualificazione a Euro2020, riportando una frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro, dovrà stare a riposo per almeno 15 giorni. Nelle ultime ore è arrivata finalmente una buona notizia per Antonio Conte, grazie a Stefano Sensi che avrebbe recuperato dall'infortunio e sarebbe pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore salentino.

Stefano Sensi dovrebbe essere recuperato per la partita contro il Borussia Dortmund

Il centrocampista della nazionale italiana, è tornato ad allenarsi con la squadra ed è pronto a dare il suo contributo all'Inter che, dopo il match contro il Sassuolo in programma domenica alle 12:30, giocherà in Champions League mercoledi 23 ottobre alla ore 21:00 contro il Borussia Dortmund a San Siro. Il giocatore ex Sassuolo, è tornato ad allenarsi undici giorni dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo durante il big match tra Inter e Juventus lo scorso 6 ottobre ed avrà ancora qualche giorno per recuperare prima di partire per Reggio-Emilia per affrontare proprio la sua vecchia squadra: il Sassuolo.

Molto probabbilmente. Antonio Conte non farà partire titolare Sensi, dovrebbe entrare pero nei minuti finali per testare al meglio le condizioni fisiche prima della sfida di Champions.

Conte pensa a un nuovo modulo

Dato l'infortunio di Alexis Sanchez, ora i fari in casa Inter sono puntati sul classe 2002 Sebastiano Esposito, e non a caso la società ha deciso di non farlo partire con la nazionale italiana per il mondiale under17 in programma in Brasile. Conte, in questi giorni, ha pensato a un nuovo modulo, il 3-4-2-1. Fuori un centrocampista, dentro un'attaccante.

Il mercato dell'Inter

Questi infortuni hanno evidenziato la necessità dell'Inter di investire molto nel Calciomercato invernale; per il centrocampo, il nome al quale la società sta lavorando ormai da tempo è quello di Ivan Rakitic, valutato circa 25-30 milioni di euro dal Barcellona, il giocatore croato non sta trovando molto spazio nel club spagnolo e sarebbe intenzionato a cambiare area. Per quanto riguarda invece l'attacco, un nome caldo delle ultime ore è quello di Oliver Giroud, giocatore del Chelsea con il contratto in scadenza nel 2020, motivo per cui l'Inter potrebbe provare a portarlo a Milano.