L'Inter sarà molto probabilmente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono in lotta, punto a punto, per il titolo con la Juventus e per questo motivo la società ha tutta l'intenzione di accontentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. L'allenatore salentino, infatti, dopo il successo ottenuto contro il Brescia al Rigamonti ha evidenziato le carenze presenti all'interno della propria rosa.

Nelle ultime settimane stanno giocando praticamente sempre gli stessi a causa dei diversi problemi fisici che hanno colpito elementi importanti come Sanchez, Sensi, D'Ambrosio e Vecino. Anche l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha fatto intendere che qualcosa sarà fatto. E il club nerazzurro sembra abbia già bloccato Darmian per gennaio.

L'Inter prenota il primo colpo

L'Inter sarà sicuramente molto attiva nella prossima sessione di calciomercato.

Arriverà almeno un centrocampista ma non solo. L'intenzione del club nerazzurro sembra quella di puntellare tutti i reparti per permettere al proprio allenatore, Antonio Conte, di avere a disposizione una rosa ricca e con i giusti ricambi per potersi giocare il titolo con la Juventus e le coppe europee in maniera competitiva (Champions League o Europa League).

Il club meneghino, in questo senso, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe praticamente chiuso l'acquisto di Matteo Darmian.

Ci sarebbe l'intesa con il Parma, club in buoni rapporti con la società nerazzurra come dimostra anche il trasferimento di Yann Karamoh in prestito con obbligo di riscatto la scorsa estate. Per la fumata bianca, però, manca ancora il sì definitivo dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente, infatti, ne parlerà con Conte che, comunque, è estimatore dell'ex esterno del Manchester United avendolo già allenato quando era commissario tecnico della Nazionale italiana.

Darmian, inoltre, è un jolly difensivo, in grado di giocare anche al posto di Godin che in questa prima parte della stagione è apparso in difficoltà nel ruolo di centro destra.

Priorità a centrocampo

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, potrebbe dare il proprio placet per il colpo Matteo Darmian ma in primis chiederà garanzie per i rinforzi a centrocampo. L'allenatore vuole almeno un colpo in quel reparto anche se, con l'eventuale addio di uno tra Borja Valero e Vecino, i rinforzi potrebbero essere due.

I nomi sul tavolo sono sempre gli stessi: Nemanja Matic, Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Priorità al centrocampista serbo che ha il contratto in scadenza con il Manchester United e potrebbe lasciare i Red Devils per un piccolo indennizzo. Non è escluso, però, anche l'arrivo di almeno uno dei due giocatori attualmente in forza al Barcellona. Entrambi non avrebbero nascosto un certo malumore nei confronti del club blaugrana.