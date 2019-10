Domenica 6 ottobre, nella suggestiva cornice di San Siro, va in scena l'imperdibile derby d’Italia, ovvero la super sfida tra Inter e Juventus. Sono attesi numerosi supporter di entrambe le squadre: infatti, da giorni sono stati strappati quasi tutti i tagliandi. Inoltre, il settore ospiti è sold out. Il match sarà trasmesso in tv ma anche in streaming online.

Dove vedere Inter-Juventus in tv e in streaming online

Coloro che non potranno assistere dal vivo a questo derby d'Italia potranno sostenere la squadra del cuore anche da casa.

Grazie a Sky, è possibile seguire Inter-Juventus in diretta tv attraverso i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

I clienti Sky, inoltre, potranno guardare la partita in live streaming attraverso l'App chiamata SkyGo. Anche coloro che possiedono l'abbonamento a Now Tv potranno usufruire dello streaming online. Niente da fare per gli abbonati alla piattaforma Dazn i quali saranno costretti a seguire l'andamento della partita in maniera alternativa.

Infatti, all'interno delle pagine ufficiali di Inter e Juventus è possibile rimanere aggiornati sulla sfida in quanto saranno prontamente annunciati eventuali gol ed episodi salienti.

Probabili formazioni Inter-Juventus

Sono trascorsi ben 110 anni dalla prima volta che l'Inter e la Juventus si sono incontrate. La rivalità dei due club si è perpetrata di generazione in generazione arrivando sino ai giorni nostri, più accesa che mai.

Ed ecco che in vista della partita di domenica 6 ottobre, i nerazzurri e i bianconeri si daranno battaglia per la 236esima volta. Questo derby si candida ad essere uno dei match più seguiti della stagione 2019/2020. Da una parte c'è la squadra allenata dall'ex bianconero Antonio Conte e dall'altra c'è mister Sarri che, in passato, ha guidato il Napoli.

L'Inter arriva a questa partita dopo l'amara sconfitta contro il Barcellona in Champions League.

Nonostante questa parentesi negativa, il club meneghino è ancora imbattuto in Serie A. Per ora nessuna sconfitta e nessun pareggio, solo sei vittorie su sei e un primo posto più che soddisfacente. Contro la Juventus, Antonio Conte dovrebbe schierare la miglior formazione possibile. Dunque, l'Inter cercherà la settima vittoria consecutiva con il modulo del 3-5-2. Samir Handanovic dovrebbe posizionarsi come al solito in porta mentre Godin, de Vrij e Skriniar formeranno la linea difensiva.

D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi e Asamoah a centrocampo mentre l'attacco dovrebbe essere affidato alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Rosa di grande qualità per la Juventus di Maurizio Sarri che è pronta a battagliare contro i nerazzurri, cercando di scavalcarli in classifica. A San Siro, i bianconeri dovrebbero giocare con il 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo in coppia con Gonzalo Higuain in attacco.

Alle spalle dei due bomber dovrebbe agire Aaron Ramsey. A centrocampo probabilmente vedremo Khedira, Pjanic e Matuidi mentre in difesa, davanti al portiere Szczesny, dovrebbero giostrare Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.