L'Inter è sicuramente una delle squadre del momento. I nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A con diciotto punti, a punteggio pieno dopo aver vinto le prime sei partite. Domenica si gioca il derby d'Italia contro la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che le due squadre in classifica sono separate da soli due punti. E se il club meneghino dovesse continuare con questo andamento potrebbero esserci risvolti importanti anche nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il laziale Sergej Milinkovic-Savic resta tra degli obiettivi del club nerazzurro.

La promessa di Marotta

L'inter è stata sicuramente una delle grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Tanti i colpi messi a segno dalla società nerazzurra che ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Antonio Conte. Su tutti Nicolò Barella, Stefano Sensi e Romelu Lukaku che hanno avuto fin da subito un impatto importante con Alexis Sanchez che è sembrato in crescita nelle ultime settimane.

La squadra del tecnico salentino sta rendendo ogni oltre aspettative come dimostra il primato in classifica. E se dovesse continuare così il club sembra pronto a muoversi nuovamente per rinforzare ulteriormente la rosa a sua disposizione. Il tassello che sembra mancare è un centrocampista in grado di dare al reparto muscoli e qualità. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe promesso al proprio allenatore un tentativo a gennaio per accontentarlo sull'unica pecca che, al momento, sembra presente nello scacchiere tattico.

L'obiettivo numero uno resta Sergej Milinkovic-Savic che risponde perfettamente all'identikit di Conte. Il centrocampista serbo era nel mirino del club anche questa estate ma la mancata cessione a titolo definitivo di almeno uno tra Perisic e Icardi ha rovinato i piani. Inter e Lazio ne avrebbero già parlato e la valutazione del giocatore supera i settanta milioni di euro. Sembra difficile pensare, però, che i biancocelesti se ne privino a stagione in corso ma molto dipenderà anche dalla classifica.

Nerazzurri che, comunque, potrebbero recuperare parte dell'investimento dalla cessione di Gabigol, valutato trenta milioni di euro e su cui c'è l'interesse di molti club europei e non solo. Nell'affare potrebbe entrare anche Roberto Gagliardini che piace molto a Inzaghi.

Le alternative

Inter che valuta anche le alternative a Milinkovic-Savic. L'assalto al centrocampista serbo, infatti, potrebbe essere rinviato di qualche mese.

In quel caso i nerazzurri virerebbero su Arturo Vidal, grande protagonista nella sfida di Champions proprio tra Inter e Barcellona. Il cileno ha dimostrato di poter fare ancora la differenza ad altissimi livelli e non è escluso che possa partire in prestito con diritto di riscatto. Più difficile arrivare a Sandro Tonali, su cui c'è il forte interesse della Juventus.