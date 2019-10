L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri devono rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, soprattutto qualora dovessero continuare ad essere in piena lotta scudetto con la Juventus. Inoltre il club è tornato in piena lotta anche per la qualificazione al turno successivo di Champions League grazie al successo ottenuto contro il Borussia Dortmund.

Il reparto che sicuramente subirà modifiche è quello di centrocampo visto che serve un'alternativa di qualità a Brozovic, Sensi e Barella che, inevitabilmente, non potranno giocare tutte le partite da titolari. E in questo senso sembrano esserci importanti novità: secondo il giornale catalano 'Sport', infatti, i nerazzurri avrebbero avviato la trattativa con il Barcellona per arrivare a Ivan Rakitic.

L'Inter accelera per Rakitic

Il grande obiettivo dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sarà un centrocampista in grado di alzare ulteriormente il tasso tecnico, oltre a quanto fatto con Sensi e Barella la scorsa estate. La coperta è corta in quel reparto e gli infortuni proprio dell'ex Sassuolo e di Matìas Vecino ha amplificato questa esigenza.

Sembra che la società nerazzurra si stia già muovendo con forza, almeno stando alle voci che arrivano dalla Spagna e più precisamente dal quotidiano 'Sport'.

Stando a quanto riportato, infatti, i nerazzurri avrebbero avviato la trattativa con il Barcellona per portare a Milano il centrocampista croato, Ivan Rakitic. Il giocatore è scontento per lo scarso utilizzo ricevuto in questa prima parte della stagione, chiuso da Arthur, Busquets, Vidal e dall'arrivo di De Jong. Il contratto in scadenza a giugno 2021, inoltre, potrebbe facilitare il suo addio. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il Barça adesso sarebbe disposto a trattare con il club meneghino.

La trattativa

Il Barcellona sarebbe pronto a trattare la cessione di Ivan Rakitic con l'Inter, anche ad una cifra inferiore rispetto a quella che chiedeva la scorsa estate. A giugno, infatti, gli spagnoli chiedevano poco più di cinquanta milioni di euro mentre adesso sarebbero pronti a cedere il centrocampista croato per una cifra intorno ai trentacinque milioni di euro. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad affondare il colpo soprattutto in caso di passaggio del turno in Champions League.

La qualificazione agli ottavi di finale e la cessione di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, garantirebbero il tesoretto necessario da investire sullo stesso Rakitic. Al vice campione del mondo, poi, potrebbe essere offerto un contratto di due o tre anni e mezzo a poco meno di sei milioni di euro più bonus legati ad obiettivi personali e di squadra.