Secondo quanto riferito da varie fonti internazionali, i dirigenti della Juventus potrebbero offrire Adrien Rabiot al Tottenham nel tentativo di portare Christian Eriksen a Torino. Eriksen è diventato uno dei migliori registi del mondo negli ultimi 4-5 anni negli Spurs ed è stato oggetto di molte voci di mercato nella passata finestra di mercato estiva, essendo stato accostato al Real Madrid e al Manchester United, ma il Tottenham Hotspurs è riuscito nell'impresa di trattenerlo a Londra.

Ora però il giocatore è al centro di vari rumors di mercato, tra cui quello che sarebbe nel mirino della Juventus per la prossima finestra di mercato. La Vecchia Signora avrebbe deciso di offrire Adrien Rabiot al club del Nord di Londra.

L'attuale contratto di Eriksen col Tottenham scade nell'estate del 2020 e il giocatore starebbe evitando di firmare il rinnovo con il club: se il Real Madrid lo vuole ancora e vorrebbe acquistarlo in estate a parametro zero, la Juventus, che inizialmente aveva avuto in mente di cercare di portare Eriksen a Torino a titolo gratuito, sa che il rischio di perderlo visto l'interessamento di diversi club è abbastanza alto. Per ridurre al minimo il rischio, a gennaio i bianconeri potrebbero offrire Rabiot agli Spurs per alleggerire la perdita del danese.

Calciomercato Juventus: Sarri vorrebbe due vecchi pallini

L'allenatore Maurizio Sarri è arrivato alla Juventus quest'estate dopo lunghe trattative con il Chelsea e ha riportato Gonzalo Higuain con se all'Allianz Stadium. Ma quella dell'argentino potrebbe non essere l'ultimo trasferimento di un giocatore dei blues verso i bianconeri, anche se 'Il Pipita' è tornato da un prestito allo Stamford Bridge.

Dopo un inizio positivo nella sua avventura alla Juventus, Sarri sta cercando di rafforzare la sua posizione e vorrebbe farlo con l'aggiunta di diversi volti nuovi, in particolare con due nomi nella rosa dei candidati provenienti dalla sua ex squadra. Secondo Calciomercato.com, i bianconeri hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri e N'golo Kante. Sarri ha dato il via libera agli acquisti, ma non sarà sicuramente un'operazione semplice visto che il terzino italiano sta attualmente negoziando un rinnovo del contratto con il Chelsea, mentre Kante è considerato non trasferibile dal club ed è uno dei giocatori più importanti di Lampard.

Il centrocampista del Chelsea non ha attirato solo le attenzioni di Sarri ma piace molto anche agli spagnoli del Real Madrid, che avrebbero già voluto bloccarlo in estate. Secondo quanto riportato dal noto portale transfermarkt, però, il costo del cartellino è decisamente elevato: si parla di una cifra che dovrebbe essere intorno ai 100 milioni di euro. La cifra è altissima, un po’ al di sopra delle potenzialità bianconere.