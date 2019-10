È sempre Inter-Juventus: dopo la partita di domenica 6 ottobre che ha evidentemente confermato la forza dei bianconeri grazie alla vittoria per 2 a 1 a San Siro, prosegue ancora lo 'scontro' fra le due squadre a distanza di 10 giorni. Il motivo in questo caso riguarda un episodio fra il terzino destro della Juventus Cuadrado e la punta dell'Inter Alexis Sanchez nel match amichevole fra Colombia e Cile di sabato 12 ottobre, terminato 0 a 0.

Il colombiano, per un intervento involontario, avrebbe provocato l'infortunio del giocatore cileno che avrebbe rimediato una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra. Una situazione che ha scatenato l'ira dei tanti sostenitori interisti che sui social hanno ricoperto di insulti pesanti il giocatore della Juventus. Intanto però dal Corriere dello Sport arrivano notizie confortanti riguardanti l'infortunio del cileno: la diagnosi arrivata sabato sera dopo la partita fra Colombia e Cile non ha ancora trovato riscontri in quanto non sono stati fatti gli esami strumentali, ecco perché l'Inter manifesta ottimismo riguardo l'infortunio di Alexis Sanchez.

Probabilmente dovrà saltare qualche partita, ma lo stop potrebbe essere molto più ridotto e non di 2-3 mesi come gran parte dei media sportivi avrebbero sottolineato.

Cuadrado insultato dai tifosi dell'Inter per aver messo ko Sanchez

Restano pesanti però le accuse ricevute da Cuadrado, che in ogni caso ha commesso il fallo sul piede destro mentre il giocatore si è fatto male alla caviglia sinistra. Quest'ultima, come scrive il Corriere dello Sport, è quella 'sana' rispetto alla destra che in passato ha subito degli infortuni seri.

Proprio su Twitter sono arrivate le principali offese subite dal giocatore colombiano, che di certo nella sua carriera è sempre stato esemplare dal punto di vista disciplinare. Fra i vari insulti che troviamo su Twitter spiccano offese pesanti ed auguri non proprio piacevoli nei confronti del colombiano, che in ogni caso ha deciso di non rispondere alle 'accuse' non alimentandole. Anche su Instagram, nelle due foto pubblicate dal colombiano dedicate al match fra Colombia e Cile, gran parte dei sostenitori interisti si sono riversati sul social per esprimere il loro dissenso nei confronti del fallo commesso dal giocatore della Juventus

La Juventus contro il Bologna

Intanto la Juventus prepara il match contro il Bologna, previsto sabato 19 ottobre alle ore 20:45.

Probabilmente Cuadrado giocherà di nuovo titolare, considerando anche che non hanno recuperato i due infortunati De Sciglio e Danilo. A tal proposito è probabile che il colombiano possa giocare titolare sia contro il Bologna che contro la Lokomotiv Mosca, match previsto martedì 22 ottobre all' 'Allianz Stadium'. Sarri spera di recuperare almeno per la settimana prossima gli infortunati di lungo corso mentre già contro il Bologna potrà contare sul rientro del centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa.