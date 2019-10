Da martedì pomeriggio la Juventus riprenderà ad allenarsi per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, domani, inizierà a ritrovare alcuni dei giocatori che in questi giorni sono stati in nazionale. Tra questi dovrebbero esserci anche Emre Can e Aaron Ramsey. Entrambi sabato contro il Bologna non dovrebbero essere titolari. Infatti, il tedesco partirà dalla panchina visto che con ogni probabilità dal primo minuto ci sarà il connazionale Sami Khedira.

Mentre il gallese resta in dubbio per la sfida contro i rossoblu viso che non è al top della forma.

Proprio di Emre Can e Aaron Ramsey ha parlato a Radio Sportiva Sandro Sabatini. Il giornalista ha spiegato che secondo lui il tedesco è un giocatore dal grande valore: "Secondo me come valore è superiore sia a Ramsey che a Bentancur". Dunque per Sandro Sabatini le qualità di Emre Can non si discutono.

Sabatini parla anche di Paulo Dybala

Questo non è un periodo molto facile per Emre Can. Infatti, il numero 23 juventino sta cercando di riprendersi dalla delusione dell'esclusione dalla lista Champions. Maurizio Sarri non ha potuto fare diversamente, visto che doveva necessariamente tagliare due giocatori e la scelta è caduta proprio su Emre Can. Le qualità dell'ex Liverpool, però, secondo Sandro Sabatini non si discutono e a suo avviso sarebbero superiori a quelle dei suoi compagni Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Il giornalista, a Radio Sportiva, ha anche aggiunto che Emre Can potrà essere reintegrato nella lista Champions dopo la fase a gironi.

Ma Sandro Sabatini, nel suo intervento radiofonico, ha parlato anche di Paulo Dybala: "Se gioca sempre come contro l'Inter non si discute, se invece gioca come le gare precedenti allora sì". Inoltre, il cronista ha poi aggiunto che il numero 10 juventino a San Siro ha dimostrato di più rispetto al recente passato.

Intanto, i nazionali della Juve stanno esaurendo i loro impegni

Emre Can e Aaron Ramsey hanno già esaurito gli impegni con le rispettive nazionali e sono attesi alla Continassa per riprendere gli allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri.

Altri bianconeri, invece, sono ancora al seguito delle loro selezioni, fra questi Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi. Entrambi saranno impegnati con l'Italia nella sfida contro il Liechtenstein.

Il numero 19 juventino, però, potrebbe riposare visto che gli azzurri sono già qualificati per Euro 2020. Mentre Federico Bernardeschi dovrebbe essere fra i titolari scelti da Roberto Mancini. Il numero 33 juventino, inoltre, è un serio candidato per giocare dal primo minuto anche con la Juve contro il Bologna visto che Ramsey non è al top e che Douglas Costa ha appena recuperato dall'infortunio accusato un mesetto fa.