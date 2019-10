Bella soddisfazione per il Lecce calcio che in questi ultimi 2 anni vede sicuramente pendere sulla luce verde la sua bilancia delle soddisfazioni sportive. La società salentina è riuscita in un biennio a raggiungere il massimo campionato italiano partendo dalla serie C. Con mister Liverani la società è riuscita a realizzare un vero e proprio sogno sportivo che sta proseguendo nel migliore dei modi con delle buone apparizioni in serie A.

Il Lecce era già piaciuto a San Siro contro l'Inter, dove per alcuni tratti era riuscito a tenere in mano il pallino del gioco nonostante la devastante forza degli avversari e nonostante il 4-0 finale, poi è piaciuto molto contro il Torino e la Spal, gare entrambe vinte dagli uomini di Liverani. Niente male per una neopromossa andare a vincere in trasferta su due campi certamente non facili dove anche molte big hanno faticato o hanno perso (vedi la Lazio sul campo della Spal).

Un'altra soddisfazione arriva per i giallorossi dal famoso sito sportivo transfermarkt. Con gli ultimi aggiornamenti della valutazione dei cartellini dei giocatori, il sito ha visto realizzare un vero e proprio balzo nella rosa dei Lecce. Infatti fino a qualche mese fa l'intera rosa dei salentini aveva un valore commerciale attorno ai 30 milioni di euro, oggi invece è passata a 46 milioni di euro.

Un bel balzo che però non ha permesso al Lecce di lasciare l'ultimo gradino nella speciale classifica dei valori di mercato della Serie A, redatta dal sito. Il Lecce è ultimo a 46,38 milioni superato di poco dall'Hellas Verona che ha una rosa dal valore di mercato di 47, 80 milioni. Sopra ai salentini e agli scaligeri c'è il vuoto: la terz'ultima è la Spal, che vanta un valore di mercato di oltre 72 milioni di euro.

I calciatori del Lecce più costosi

Tra i calciatori del Lecce che hanno visto crescere di più il valore del loro cartellino di mercato c'è senza dubbio Filippo Falco. Il fantasista salentino è passato da 1,5 milioni a 2,5 milioni e nella discussione scaturita sul forum di transfermarkt c'è chi considera quello di Falco un cartellino dal valore superiore 5 milioni. Dunque non è improbabile che nelle prossime settimane la quotazione di Falco possa salire ancora.

Il cartellino più costoso della rosa del Lecce resta però quello di Babacar. L'attaccante ex Fiorentina è arrivato nel Salento in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza del Lecce nella massima categoria del calcio italiano. Al momento il suo valore di mercato è rimasto invariato ed è di 8 milioni di euro. Il secondo elemento con il cartellino più costoso é Gianluca Lapadula che vanta un valore commerciale di 5 milioni di euro.

In grande crescita anche il cartellino di Jacopo Petriccione passato da circa 1 a 2 milioni di euro. Tra gli altri, sono in crescita anche e cartellini di: Tachtsidis, Mancosu, Calderoni, Lucioni, Farias.