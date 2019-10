L'Inter farà sicuramente qualcosa nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Nonostante un ottimo inizio di stagione, che li vede al secondo posto in classifica in campionato con ventuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista, e in piena corsa per la qualificazione in Champions League, essendo a pari punti al secondo posto con il Borussia Dortmund, la squadra nerazzurra ha ancora qualche carenza, messa in evidenza dai problemi fisici accusati dai vari Sensi, D'Ambrosio e, soprattutto, Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno è stato costretto ad operarsi e rischia uno stop tra i due e i tre mesi. Per questo motivo servirà un rinforzo in attacco e il nome più caldo sarebbe quello di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra in orbita Inter

L'Inter farà molto probabilmente qualcosa in attacco nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Nonostante le smentite di rito dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Parma ha sottolineato come eventualmente si terrà in considerazione giocatori già pronti.

E chi potrebbe essere più pronto di Zlatan Ibrahimovic? Il fuoriclasse svedese è convinto di poter fare ancora la differenza, come dichiarato qualche giorno fa:

"Voglio lottare per il massimo: se tornassi vorrei puntare allo scudetto, non cerco chi mi dà fiducia solo perché sono Ibrahimovic. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso ancora fare la differenza".

Inoltre anche economicamente l'affare converrebbe alla società nerazzurra visto che Ibra andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy a dicembre e, dunque, sarà libero di accasarsi a parametro zero, non pesando in termini di cartellino sul bilancio del club.

Così l'Inter se dovesse arrivare Ibrahimovic

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic farebbe fare un salto di qualità ulteriore all'Inter, che avrebbe un attacco pieno di qualità e centimetri. Il fuoriclasse svedese non potrà giocare tre partite al giorno, avendo comunque trentotto anni, ma avrebbe un ruolo di primo piano nell'undici di Antonio Conte. L'attaccante si giocherebbe un posto ogni giornata con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez che sarà da valutare in base al recupero dall'infortunio subito.

Anche in mezzo al campo potrebbe arrivare un rinforzo di spessore, con Rakitic e Matic in cima alla lista di Ausilio e Marotta. Difficile, invece, l'arrivo di Darmian visto che l'intenzione della società nerazzurra è di dare fiducia a Lazaro almeno fino a fine stagione.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Rakitic, Brozovic, Sensi, Asamoah; Ibrahimovic, Lautaro Martinez.