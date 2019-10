Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Isco, forte centrocampista del Real Madrid. Il giocatore spagnolo finora non ha collezionato nessuna presenza in Champions League ed è stato impiegato da Zinedine Zidane solo per 104 minuti in Liga spagnola (appena tre presenze). Si tratta di un inizio stagione davvero molto preoccupante per Isco; l'ex Malaga, infatti, sta seriamente pensando di cambiare aria nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Isco è infatti preoccupato per il suo posto nella Nazionale spagnola in vista degli Europei che si disputeranno la prossima estate. Il Real Madrid non sarebbe contrario alla sua cessione, ma lo continua a valutare almeno 70 milioni di euro, una cifra certamente considerevole. Sul ventisettenne del Real Madrid ci sono alcuni top club della Premier League inglese, ma soprattutto la Juventus. Isco è infatti un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo avrebbe seguito nelle scorse sessioni di mercato, non riuscendo però fino ad ora ad assicurare le sue prestazioni alla compagine torinese.

Juventus, possibile scambio Isco-Emre Can nella sessione invernale

Stando a quanto riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo Don Balon, nella prossima sessione di calciomercato invernale la Juventus potrebbe proporre al Real Madrid lo scambio Isco-Emre Can. Il centrocampista tedesco sarebbe molto apprezzato da Zidane e non è sicuramente considerato un intoccabile da Maurizio Sarri, che lo ha escluso dalla lista della Champions League.

Un altro giocatore che la Juventus continua a seguire con grandissima attenzione è Kai Havertz, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Bayer Leverkusen. Il fantasista classe 1999 ha segnato un gran gol contro l'Argentina, partita nella quale ha dimostrato tutto il suo valore. Il giocatore è un pupillo di Maurizio Sarri, che nella conferenza alla vigilia della sfida di Champions League con il Leverkusen ne ha elogiato ampiamente le qualità.

Stando a quanto scrive la stampa tedesca, Havertz potrebbe lasciare le "Aspirine" nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Juventus, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza di alcuni grandi club del Vecchio Continente, come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint Germain. Una vera e propria schiera di pretendenti per il giovanissimo gioiello del Bayer Leverkusen, che viene valutato almeno 50 milioni di euro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.