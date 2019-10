Una volta terminata la sosta nazionali, i 20 club di Serie B, nei giorni fra venerdì 18 e lunedì 21 ottobre, scenderanno in campo per l'ottava giornata. Le varie squadre sono pronte a darsi battaglia per continuare il proprio percorso verso la vetta. Il Benevento, prima in classifica e ancora imbattuta, non vuole rallentare la sua corsa e confermare il suo grande stato di forma.

Serie B: tutte le partite

Il weekend calcistico vedrà Cittadella-Cosenza impegnate venerdì 18 Ottobre alle ore 21:00.

Poi saranno ben cinque match in programma per sabato 19 Ottobre, quattro di questi alle ore 15:00, una sola sfida alle ore 18:00. Le squadre impegnate nel primo pomeriggio saranno Entella-Trapani, Juve Stabia-Pordenone, Pescara-Spezia, Venezia-Salernitana. L'ultima partita, alle ore 18, sarà il big match tra Benevento e Perugia.

L'ottava giornata continuerà domenica 20 Ottobre con ben 3 partite, due alle ore 15:00 e una alle ore 21:00.

A scendere in campo Chievo-Ascoli e Pisa-Crotone. Nel Sunday night vedremo Empoli-Cremonese una contro l'altra. A terminare questa ricca giornata ci sarà lo scontro tra Frosinone-Livorno, lunedì 21 Ottobre alle ore 21:00. Il Monday night chiuderà questo fine settimana calcistico molto intenso.

Il resoconto della prima parte di campionato

Dopo queste prime 7 giornate disputate, troviamo il Benevento primo in classifica, per il club campano 10 gol fatti e soltanto 3 reti subite.

Seguono subito dopo ben quattro squadre, a un solo punto di distanza. Ovvero il Crotone, l'Empoli, la Salernitana e il Perugia.

Al momento tutti i club, anche nelle posizioni più arretrate di classifica, sono fra loro vicini con appena 1 o 2 punti di distacco.

Per questo ogni partita potrebbe cambiare le sorti di qualsiasi club che, con un passo falso, rischierebbe di perdere diverse posizioni.

Questo campionato di Serie B sembra quindi davvero molto interessante e ogni giornata si combatte a suon di gol.

Serie B: la classifica

In attesa dell'inizio dell'ottava giornata, facciamo un punto della situazione sulla classifica completa dalla prima all'ultima squadra.