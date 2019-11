La dodicesima giornata di Serie B continua a grandi ritmi: dopo l'anticipo tra Crotone e Ascoli di venerdì sera la compagine calabrese è tornata alla vittoria (per 3-1) dopo due stop di fila, riprendendosi così il secondo posto provvisorio. Adesso toccherà sia al Benevento, prima in classifica, sia a tutti gli altri club che seguono, vincere per non perdere punti importanti. A concludere il weekend calcistico, ci sarà il match di Frosinone-Chievo Verona, domenica alle ore 21:00.

Obiettivi differenti tra Frosinone e Chievo

Trascorse già 11 giornate dall'inizio del campionato, i due club hanno in questo momento obiettivi differenti, sebbene l'idea di ritornare in Serie A faccia gola a entrambe. Il club laziale, dopo l'ultima retrocessione, in questa parte iniziale di stagione non è riuscito a trovare la via giusta per stare ai piani alti della classifica. La compagine veneta invece, dopo un inizio non semplicissimo, è riuscita a inserirsi nelle prime posizioni.

La situazione in classifica vede il Frosinone al dodicesimo posto con 14 punti (11 gol fatti, 12 subiti) mentre il Chievo copre la quarta posizione con 18 punti (17 reti messe a segno, 12 subite).

Gli uomini di Alessandro Nesta vogliono, prima di tutto, totalizzare i punti necessari per centrare la salvezza, dopodiché potranno puntare alla zona playoff. Dall'altra parte invece, i ragazzi di Michele Marcolini puntano, a grandi passi, alla promozione diretta in Serie A. Anche se a ben vedere, i laziali in caso di vittoria si porterebbero a un solo punto di distanza dai clivensi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B

Probabili formazioni di Frosinone-Chievo

La partita tra Frosinone-Chievo si disputerà Domenica 10 novembre alle ore 21:00 allo Stadio "Benito Stirpe" di Frosinone. I padroni di casa, nelle ultime 5 partite, hanno portato a casa due vittorie e tre pareggi, gli ospiti veneti invece tre vittorie e due pareggi. Striscia positiva per entrambe le squadre, che quindi se la giocheranno a viso aperto per dare un'ulteriore scossa alla propria classifica.

Viste le poche assenze e l'estrema importanza di questa sfida (sia sul piano della classifica che su quello del morale), i due allenatori faranno scendere in campo i migliori uomini a loro disposizione per questo posticipo di Serie B.

Di seguito le probabili formazioni di Frosinone-Chievo Verona:

Il Frosinone dovrebbe giocare con il 4-3-1-2: Bardi; Matarese, Beghetto, Ariaudo, Capuano; Rohden, Maiello, Paganini; Ciano; Citro, Dionisi.

Allenatore: Alessandro Nesta.

Il Chievo si dovrebbe affidare allo stesso modulo, il 4-3-1-2: Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio; Obi, Esposito, Segre; Giaccherini; Rodriguez, Meggiorini. Allenatore: Michele Marcolini.