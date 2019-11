Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Rodrigo Bentancur, talentuoso centrocampista molto apprezzato da numerosi top club del calcio europeo. Il giocatore uruguaiano sta disputando una buona stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, ma non viene certamente considerato incedibile dalla dirigenza bianconera. Se infatti dovesse arrivare un'offerta di almeno cinquanta milioni di euro, la Juventus potrebbe lasciarlo andare.

Bentancur arrivò a Torino due anni fa per dodici milioni e mezzo di euro. Il classe 1997 è finito nel mirino di Barcellona e soprattutto Manchester City. Il tecnico del club inglese, Pep Guardiola, sarebbe un suo grandissimo estimatore e lo avrebbe già chiesto alla dirigenza dei Citizens. L'allenatore catalano, infatti, lo riterrebbe un elemento perfetto per il centrocampo del City, grazie alle sue qualità di impostazione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile cessione di Bentancur al Manchester City

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Bentancur e sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta consistente per cercare di strapparlo alla Juventus. Non si esclude che la proposta possa arrivare già nella prossima sessione di calciomercato invernale. In ogni caso, il club bianconero avrebbe già in mente il sostituto del classe 1997.

Stiamo parlando di Sandro Tonali, centrocampista che milita nelle fila del Brescia. Autore di un ottimo inizio di stagione, il giocatore è da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini ed è considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio. La dirigenza del Brescia lo valuta circa cinquanta milioni di euro, ovvero la cifra che la Juventus incasserebbe dalla cessione di Rodrigo Bentancur.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Un altro grande obiettivo della Juventus sarebbe Erling Braut Haaland, attaccante norvegese che si è abbattuto come un ciclone devastante sul panorama calcistico europeo. Come scrive il noto quotidiano britannico "Daily Mirror", sul centravanti nordico sarebbe molto forte l'interesse di alcuni top club come Manchester United, Real Madrid, ma anche la Juventus.

La dirigenza bianconera starebbe pensando di mettere sul piatto un'importante offerta per il giocatore, autore di sei reti in Champions League e dodici nel campionato austriaco. Il Red Bull Salisburgo si aspetta una vera e propria asta internazionale.