Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Allan, forte centrocampista classe 1991 che milita nelle fila del Napoli. Il calciatore sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e dal tecnico Maurizio Sarri, suo grande pallino ai tempi del Napoli. Allan non ha certamente gradito la linea dura del presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Il patron napoletano ha imposto ai giocatori il ritiro e il centrocampista di origini sudamericane avrebbe espresso il suo malumore per questa situazione. Stando alle ultime notizie trapelate, starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciare la città campana. Allan potrebbe rivelarsi un grande colpo di mercato per il club bianconero, che però deve prima vendere. Alcuni giocatori del reparto arretrato della Juventus, infatti, sarebbero scontenti e potrebbero lasciare Torino e gennaio. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, a gennaio potrebbe arrivare Allan

Stando a quanto riporta la nota testata "TuttoJuve", la Juventus sarebbe piombata su Allan del Napoli. Il giocatore brasiliano non avrebbe un buon rapporto con il patron Aurelio De Laurentiis e sarebbe alquanto insofferente per la situazione venutasi a creare sotto il Vesuvio. La Juventus, però, prima ha bisogno di vendere alcuni centrocampisti. Uno dei giocatori bianconeri che potrebbe essere sacrificato è Emre Can.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L'ex Liverpool non ha assolutamente gradito l'esclusione dalla lista della Champions League e starebbe prendendo dei contatti con vari club. La cessione di Emre Can libererebbe un posto per l'eventuale arrivo del centrocampista del Barcellona. La Juventus, però, dovrà vedersela con la concorrenza del Paris Saint Germain. La dirigenza del club parigino, infatti, vorrebbe rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione di calciomercato invernale e stanno monitorando con grande attenzione la situazione di Allan.

Il Napoli, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il cartellino del calciatore di origini sudamericane, che viene valutato almeno cinquanta milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Un altro giocatore finito nel mirino della Juventus è Hackimi, fortissimo esterno che milita nelle fila del Borussia Dortmund. Il classe 1998 è considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale e ha dato prova delle sue qualità con una prestazione superlativa contro l'Inter in Champions League.