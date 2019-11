Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano infatti delle indiscrezioni molto interessanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Neymar, campione brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Quello del sudamericano resta uno dei nomi più caldi in ottica di calciomercato. Neymar è stato escluso dai titolari nella sfida di Champions League tra il Real Madrid ed il Paris Saint Germain e potrebbe lasciare il club transalpino nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Il direttore sportivo della società francese, Leonardo, vorrebbe risparmiare i soldi dell'ingaggio del brasiliano per puntare a far rimanere Kylian Mbappé per almeno altre due stagioni. Leonardo avrebbe infatti intenzione di far diventare l'attaccante francese uno dei calciatori più pagati al mondo. Su Mbappé ci sono tantissimi club, ma l'ex Monaco potrebbe anche decidere di rimanere al Paris Saint Germain. Più complessa la situazione relativa a Neymar. L'attaccante brasiliano sembrava sul punto di ritornare al Barcellona nella scorsa sessione di calciomercato estiva, ma poi la trattativa non andò in porto. Per il suo futuro, comunque, si sta parlando anche di Juventus e Real Madrid, altre società che provarono a trattarlo la scorsa estate.

Mercato Juventus, possibile scambio per strappare Neymar al Paris Saint Germain

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus sarebbe tornata a monitorare con grandissima attenzione la situazione relativa a Neymar. Il club bianconero ci aveva già provato nella scorsa sessione di calciomercato estivo, mettendo sul piatto cento milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala, offerta però rifiutata dal club parigino. Il club bianconero potrebbe tornare all'assalto del giocatore brasiliano offrendo come contropartite alcuni giocatori molto graditi al Paris Saint Germain, in particolare Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur.

I due talentuosi centrocampisti sono stati protagonisti un ottimo inizio di stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri e potrebbero essere ceduti la prossima estate per tentare il colpo Neymar. Da escludere l'inserimento di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo nell'eventuale affare con il Paris Saint Germain. Più probabile, invece, che la Juventus metta sul piatto giocatori come Emre Can e De Sciglio, molto apprezzati dal tecnico del club francese Thomas Tuchel. Il centrocampista tedesco, comunque, potrebbe lasciare il club bianconero già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Su di lui, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dormtund.