La Fiorentina di Montella è al centro della bufera. La rovinosa sconfitta con il Cagliari ha chiuso un mese in cui è stata praticamente vanificata la striscia positiva di tre vittorie consecutive messa a segno tra fine settembre e inizio ottobre. Nelle ultime cinque gare sono arrivate le sconfitte con Lazio e Cagliari, i pareggi con Brescia e Parma e l’unica vittoria 2-1 in casa del Sassuolo. Un ruolino di marcia che non è piaciuto ai tifosi e, qualcuno sussurra, anche alla dirigenza.

Nelle ultime ore si è sparsa al voce di un contatto con Luciano Spalletti per la possibile sostituzione sulla panchina viola di Montella. Per ora solo voci, non confermate dalla società, che dovrebbe dare al tecnico al possibilità di trovare durante la sosta le idee per ripartire. Il calendario viola tende una mano all’attuale allenatore visto che dopo la sosta ci saranno i match con Verona e Fiorentina, ma se non dovessero arrivare prestazioni convincenti, e punti, allora l’ombra di Spalletti diventerebbe sempre più invadente.

Fiorentina: De Paul e Strootman idee per il centrocampo

Il destino alla Fiorentina di Montella è quindi legato alle prossime due gare, ma i dirigenti viola stanno iniziando a guardare anche il futuro prossimo, che ovviamente si chiama Calciomercato. A gennaio Rocco Commisso vorrebbe dare nuova linfa vitale alla rosa mettendo a segno magari qualche colpo ad effetto per galvanizzare anche i tifosi. Il reparto che viene messo maggiormente nel mirino da Pradè e soci è il centrocampo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Fiorentina Calciomercato

Da tempo si parla di un forte interessamento per Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il nazionale argentino ha appena rinnovato con i friulani, ma questo sembra non essere un grosso ostacolo per il suo trasferimento altrove, magari già a gennaio. Costa 30 milioni almeno, e l’insidia più grossa ad oggi arriva da Milano. L’Inter infatti lo avrebbe inserito in cima alle preferenze per dare un’alternativa di qualità in mediana a Conte.

Così la Fiorentina si guarda attorno e secondo l'edizione odierna de La Repubblica sarebbe Kevin Strootman uno dei nomi finiti sul taccuino di Pradè. L’ex giallorosso sarebbe pronto a lasciare l’Olympique Marsiglia già a gennaio e l’idea di tornare in Italia potrebbe non dispiacergli. In Francia in questa stagione ha messo insieme 12 presenze, segnale chiaro che i tanti problemi fisici sono stati messi definitivamente alle spalle.

Novità video - Florenzi, le opinioni del Ct Mancini e Fonseca Clicca per vedere

La viola ci pensa, anche perché l’operazione potrebbe essere chiusa in prestito e quindi senza una grossa cifra in denaro da mettere sul piatto. Attenzione però, anche qui, alla concorrenza visto che anche Milan e Inter avrebbero avviato i primi contatti.

Calciomercato Fiorentina: il sogno è Florenzi

La voce più clamorosa per il calciomercato della Fiorentina è però quella legata ad Alessandro Florenzi. Il giallorosso, secondo SportMediaset e altri siti, è da tempo nel mirino di Montella e sembra arrivato il momento giusto per partire all’attacco.

Dopo sei panchine di fila, l’esterno destro non sembra più al centro del progetto Roma. Fonseca gli preferisce Spinazzola e Kolarov come titolari e anche Santon come prima scelta a partita in corso. Anche l’esperimento di spostarlo in attacco sembra non aver dato maggiori occasioni di mettersi in mostra all’azzurro. Così proprio per non perdere il posto nella rosa della Nazionale in vista dell’Europeo, Florenzi potrebbe anche pensare, a malincuore, di lasciare la Capitale.

Per il 3-5-2 di Montella sarebbe il giocatore ideale. A destra, con Lirola che ancora non riesce a far vedere tutto il suo valore, Florenzi ritroverebbe il suo ruolo naturale e i viola “tapperebbero” un bel buco nel proprio scacchiere tattico. Ovviamente e davvero il giocatore dovesse finire sul mercato la concorrenza sarebbe di altissimi livello. Le interessate sarebbero Inter, Juventus e anche la Sampdoria di Massimo Ferrero. L’ostacolo per tutte, meno per le prime due, sarebbe lo stipendio del laterale, che alla Roma si aggira intorno ai 3 milioni. Il sogno Florenzi, il costoso De Paul e l’occasione Strootman, la Fiorentina aspetta il calciomercato e sogna in grande.