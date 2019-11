Questa settimana scenderanno in campo Juventus, Inter, Napoli e Atalanta per giocare la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In virtù di un accordo siglato la scorsa estate tra Mediaset e Sky (detentrice, in Italia, dei diritti della competizione), Canale 5 trasmetterà per ogni giornata una partita con una squadra italiana in campo.

Dopo che, due settimane fa, fu trasmessa Manchester City-Atalanta, in questa quarta giornata la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda in chiaro il match tra Borussia Dortmund e Inter. La partita, che inizierà alle 21:00, sarà fondamentale per il prosieguo nella competizione per la squadra allenata da Antonio Conte.

Champions Legue: martedì in campo l'Inter e l'Atalanta

Martedì 5 novembre saranno due le italiane che scenderanno in campo. Come già detto, l'Inter di Antonio Conte è chiamata a vincere in Germania per sperare nella qualificazione agli ottavi; i nerazzurri, infatti, hanno iniziato male questa Champions (pareggio interno con lo Slavia Praga e sconfitta con il Barcellona) e per passare il turno dovranno necessariamente cercare di bissare il successo ottenuto all'andata contro il Borussia Dortmund.

La partita sarà trasmessa su Canale 5 (con collegamento dalle 20:50 e con telecronaca di Pierluigi Pardo) e su Sky (commento affidato a Marianella e Marchegiani).

Oltre all'Inter, anche il Napoli di Ancelotti dovrà scendere in campo martedì 5 novembre. Al 'San Paolo', i partenopei sono chiamati a vincere contro il Salisburgo per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi: in caso di successo, infatti, il Napoli andrebbe a quota 10 punti e si giocherebbe poi il primato nel girone contro il Liverpool. La partita, che inizierà alle 21:00, sarà una esclusiva di Sky e verrà commentata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Mercoledì in campo la Juventus e l'Atalanta

La giornata di Champions League proseguirà poi mercoledì 6 novembre, quando alle ore 18:55 scenderà in campo la Juventus di Maurizio Sarri contro la Lokomotiv Mosca. Anche la Juve è chiamata a vincere per blindare la qualificazione agli ottavi; non sarà, comunque, una partita semplice vista la sempre insidiosa trasferta rappresentata dalla terra russa. La partita sarà una esclusiva Sky e verrà commentata dalla coppia Trevisani-Adani.

Oltre alla Juve, anche l'Atalanta di Gasperini dovrà scendere in campo mercoledì 6 novembre. La 'Dea' è chiamata all'impresa contro il Manchester City di Guardiola (che due settimane fa batté per 5 a 1 proprio i nerazzurri). La squadra di Gasperini ha perso tutti e tre i match giocati finora e la qualificazione pare ormai compromessa; l'obiettivo ora diventa quello di agguantare il terzo posto nel girone per poter giocare in Europa League.

City-Atalanta si giocherà alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky (con commento di Federico Zancan e Massimo Ambrosini).