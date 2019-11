Diretta Inter-Verona del 09 Novembre 2019: la cronaca

Grande attesa per il match odierno delle ore 18.00 che si disputa allo Stadio "Meazza" di Milano tra Inter e Verona valevole per la dodicesima giornata del Campionato di Serie A. I nerazzurri vorranno smaltire la delusione seguita alla sconfitta di Dortmund in Champions League provando a superare, anche se temporaneamente, la Juventus capolista.

In questo torneo i nerazzurri hanno mostrato buone prove; nell' ultimo turno sono riusciti a battere in trasferta il Bologna con il risultato finale di 2-1.

I Veronesi stanno sorprendendo tutti in questa prima parte della stagione ed occupano attualmente la nona piazza in graduatoria. Nell' incontro precedente, giocato tra le mura amiche contro il Brescia, sono riusciti a raccogliere il bottino pieno vincendo per 2-1.

L' undici di casa, allento dal tecnico Antonio Conte, dovrebbe subire diversi cambi rispetto alla trasferta tedesca: Godin dovrebbe accomodarsi in panchina per recuperare le energie mentre sensi non sarà del match. Se Asamoah non dovesse recuperare, Candreva verrebbe schierato sull' out di sinistra con Lazaro sulla destra. Confermatissimo il tandem offensivo formato da Lautaro Martinez e Lukaku. Bastoni troverà posto in difesa accanto a De Vrij e Skriniar mentre Vecino sarà titolare sulla linea mediana.

Il tecnico Juric sembra orientato a schierare il 3-4-2-1 con Salcedo terminale offensivo supportato da Verre e Zaccagni che agiranno sulla trequarti. Kumbulla e Veloso saranno assenti pesanti da gestire per il tecnico giallublu. Faraoni, Amrabat, Pessina e Lazovic comporranno la linea di centrocampo.

Il direttore di gara sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma assistito da Bottegoni e Rocca. Il quarto uomo invece sarà Di Martino. Alla VAR Giacomelli sarà assistito da Vivenzi.

Inter-Verona, diretta: dove vederla in streaming online

La diretta Inter-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv sulla piattaforma Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).