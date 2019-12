A fare notizia è sempre lui, Cristiano Ronaldo. Le ultime news sul calciomercato bianconero si concentrano sul campione portoghese che sta passando un momento davvero molto delicato. Le indiscrezioni provengono dalla Spagna e stanno stupendo i tifosi bianconeri. Stando a quanto riporta il giornale iberico "ABC", infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe dei dubbi sul fatto di avere scelto di proseguire la sua carriera alla Juventus. "Dopo la prima buona stagione a Torino, Ronaldo sentirebbe la mancanza di Madrid e della Casa Blanca, anche se non lo ammetterà mai pubblicamente", rivela il quotidiano ABC.

Il noto giornale ha aggiunto che il campione portoghese avrebbe capito quanto grande sia la forza del Real Madrid e starebbe sentendo sulla sua pelle la mancanza del Bernabeu e dei suoi tifosi. Ma ABC ha parlato anche della delusione del campione portoghese per non avere vinto il Pallone d'Oro di quest'anno e del 2018. "Ronaldo sarebbe convinto che se non fosse andato via da Madrid, avrebbe soffiato il Pallone d'Oro sia a Luka Modric che a Lionel Messi", ha scritto ABC.

Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo si sarebbe pentito di avere scelto Torino

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid per cause prevalentemente contrattuali.

Il numero uno delle Merengues, Florentino Perez, infatti, non aveva intenzione di aumentargli l'ingaggio. Ronaldo avrebbe voluto un ingaggio superiore ai venticinque milioni di euro che percepiva alla Casa Blanca, uno stipendio inferiore a quello di Neymar e Lionel Messi. Perez ha rifiutato le richieste della superstar portoghese, che è stata accontentata dalla Juventus. Ora, però, secondo ABC, Cristiano Ronaldo si sarebbe pentito di avere lasciato il Real Madrid, club che riterrebbe molto più potente ed influente rispetto alla Juventus.

Ad innervosire il campione portoghese, inoltre, sarebbe anche l'attenzione della stampa italiana verso Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione di altissimo livello. "Cristiano Ronaldo riterrebbe che in Spagna fosse molto più rispettato dalla stampa rispetto che in Italia", ha rivelato ancora ABC. Intanto, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Uno dei principali obiettivi del club bianconero è Jadon Sancho, talento classe 2000 che milita nelle fila del Borussia Dortmund. La dirigenza bianconera lo ritiene uno dei possibili eredi di Cristiano Ronaldo per le sue caratteristiche tecniche.

I gialloneri vorrebbero tenerlo fino al termine della stagione, ma su di lui ci sono anche Chelsea, Liverpool, Manchester United e Barcellona, club pronti a mettere sul piatto una super offerta per convincere il Dortmund.