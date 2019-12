Le trattative in uscita si prendono la scena nel Calciomercato della Juventus. Dopo il clamoroso dietrofront di Mandzukic di ieri, con il croato che sembra più lontano dal trasferirsi in Qatar, oggi c’è la situazione Adrien Rabiot in primo piano. Il ventiquattrenne francese, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ha giocato 12 volte in questa stagione e non è di certo una prima scelta di Sarri. In estate sembrava che i bianconeri avessero piazzato l’ennesimo grande colpo gratuito delle propria storia recente, ma le prestazioni in campo del francese non stanno convincendo.

Ed è così che le voci di mercato iniziano a diventare pressanti.

La giovane età e il talento sicuramente importate ne fanno un oggetto del desiderio di diversi squadre soprattutto all’estero. Per questo nelle prossime settimane la “Vecchia Signora” dovrà decidere cosa fare con il suo centrocampista. In mediana si cercherà di chiudere lo scambio Paredes-Emre Can con il PSG per aumentare la qualità della rosa, ma con l’infortuno di Khedira la coperta è corta. Per questo al momento il transalpino, nonostante un utilizzo non costante, non è sicuro di partire.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal vorrebbe Rabiot

Gli uomini del calciomercato della Juventus dovranno iniziare a pensare presto alla situazione Rabiot. I rumors in arrivo da Francia e Inghilterra indicano l’Arsenal come squadra decisamente interessata al francese. Il nuovo allenatore Arteta deve completare un centrocampo che tra qualche giorno perderà anche Xhaka, pronto a trasferirsi in Bundesliga. Così l’idea Rabiot inizia a prendere sempre più campo anche se secondo le ultime voci i gunners vorrebbero il giocatore in prestito per poi rimandare il discorso legato al cartellino alla prossime estate.

L’Arsenal non è l’unica squadra interessata a Rabiot. In Francia c’è il Lione che starebbe iniziando a spingere forte per riportare a casa il centrocampista. Sembrano invece scese le quotazioni del Tottenham dopo l’addio di Pochettino.

L’argentino era un grande fan del giocatore e avrebbe voluto portarlo a Londra già la scorsa estate, l’arrivo di Mourinho sembra però aver spento ogni possibilità di trattativa.

Rabiot via dalla Juventus? Molto dipenderà da lui

Juventus, Francia o Inghilterra? La decisione sul futuro dipenderà molto anche dall’opinione dello stesso Rabiot. I Campioni d’Italia infatti non lo hanno messo alla porta, anzi viste le difficoltà in mezzo al campo per ora non hanno mai parlato della cessione. Nessuno anche sul fronte del ragazzo ha mai ipotizzato una rottura o un addio, e questa è già una notizia visto quello che era successo al PSG negli anni scorsi. Di certo il poco utilizzo sta stretto al transalpino che ora dovrà decidere cosa fare. L’Arsenal è un cantiere aperto, il Lione sta affrontando una situazione di classifica delicata, in entrambi i casi Rabiot potrebbe trovare più spazio in campo, ma in club con tante difficoltà.

Per quello che riguarda i gunners Rabiot non è l’unico bianconero che interessa. Arteta ha bisogno di rinforzi in difesa e sembra proprio che i dirigenti inglesi possano tornare alla carica per Rugani, dopo il “no” ricevuto per Demiral. Il calciomercato della Juventus e quello dell’Arsenal si incrociano, a gennaio l’asse con Londra sarà con ogni probabilità molto caldo.