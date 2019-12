Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Kylian Mbappé, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Il club bianconero lo segue da tanto tempo e lo considera l'erede naturale di Cristiano Ronaldo, sul quale continuano a esserci voci di mercato su un suo possibile addio alla Juventus al termine della stagione. Mbappé non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain, dunque non è escluso che lasci la Francia in estate.

Secondo quanto riporta Telefoot inoltre, il campione francese vorrebbe un ingaggio pari a Neymar e comunque non ha mai escluso l'ipotesi della cessione a giugno. La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione; il presidente bianconero Andrea Agnelli ha recentemente annunciato un aumento di capitale di 300 milioni di euro e parte di queste risorse economiche potrebbe essere investita nell'acquisto di Mbappé. Sul talento transalpino però è fortissimo anche l'interesse del Real Madrid. Il presidente delle merengues Florentino Perez vorrebbe puntare su di lui per il futuro e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra astronomica per strapparlo al Paris Saint Germain.

Mercato Juventus, obiettivi Mbappé e Van Dijk per una squadra formato Champions

Nella prossima estate dunque si prospetta un vero e proprio duello di mercato tra il club bianconero e quello spagnolo per l'asso del Paris Saint Germain. Ma la Juventus sta seguendo anche un altro top player, questa volta del reparto arretrato. Stiamo parlando di Virgil Van Dijk, difensore centrale in forza al Liverpool. Il giocatore olandese è il migliore al mondo nel suo ruolo ed è arrivato secondo all'ultima edizione del Pallone D'Oro, vinto per la sesta volta da Lionel Messi.

Nella scorsa stagione il calciatore della nazionale orange non ha subito un dribbling per 50 partite consecutive. Basterebbero questi numeri a mostrare tutto il suo valore. Van Dijk non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il Liverpool; inoltre, in caso di vittoria della Premier League con la squadra britannica, potrebbe anche decidere di cambiare aria, considerando chiuso il suo ciclo in Inghilterra. La Juventus sta monitorando con grandissima attenzione la situazione, anche se il prezzo del cartellino del giocatore è di almeno 100 milioni di euro.

Van Dijk formerebbe una coppia di centrali tutta olandese con De Ligt; su di lui però occorre registrare l'interesse del PSG e del Real Madrid.