Un ritorno nel nostro campionato annunciato meno di una settimana fa, tramite un'intervista rilasciata a 'GQ'. "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora", così parlava Zlatan Ibrahimovic, facendo "sognare" i tifosi di diverse squadre italiane. Milan, Napoli e Bologna da sempre in prima fila per ingaggiare l'attaccante, con l'ipotesi ritorno a Milano (sponda rossonera) un po' più quotata delle altre.

Milan-Ibrahimovic, si continua a trattare

La squadra ad aver fatto i passi più concreti è certamente il Milan, alla ricerca di un attaccante nella prossima sessione di Calciomercato dopo la stagione non certo esaltante fin qui di Piatek. A fornire gli ultimi aggiornamenti sull'operazione Ibrahimovic 2.0 è 'Sky Sport', ricordando come il campione svedese sia libero dai vincoli contrattuali che lo legavano ai Los Angeles Galaxy e, dunque, già tesserabile da qualsiasi società.

Il Milan avrebbe offerto 3 milioni per i prossimi sei mesi e 6 milioni per la prossima stagione, ponendo la qualificazione Champions come vincolo per un contratto di 18 mesi anziché di 6 mesi.

Ed è qui che si gioca la partita tra la società rossonera e Mino Raiola, noto procuratore di Ibrahimovic. Lo svedese chiede 18 mesi di contratto a prescindere, probabilmente anche a cifre superiori rispetto ai 9 milioni potenziali offerti dal Milan.

Ancora distanza tra le parti, dunque, con Napoli e Bologna che restano vivi e interessati sullo sfondo. La società partenopea ha intensificato i contatti e resta in corsa, mentre il Bologna continua a tenere aperto un canale grazie al dialogo fra l'attaccante e Sinisa Mihajlovic, ma per il momento non ha formulato nessuna offerta economica. Tutto ancora in gioco, nessuno scenario è da escludere, soprattutto quando c'è Raiola di mezzo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Milan Calciomercato

Il Milan studia le alternative a Ibrahimovic

Acclarato che il piano A in casa rossonera sia proprio Ibrahimovic, i dirigenti rossoneri non possono correre il rischio di farsi trovare impreparati e ben presto sonderanno il terreno alla ricerca di alternative. Pioli ha il solo Piatek come centravanti di ruolo (il tecnico vede Leao come un attaccante di movimento) e il rendimento insufficiente del polacco (la cui cessione non è da escludere) ha convinto il club a cercare una valida risorsa. A meno che Zlatan non venga incontro all'offerta del Milan per risposare così la causa rossonera a distanza di oltre sette anni dal suo addio, quando fu ceduto al PSG insieme a Thiago Silva per un totale di circa 60 mln di euro.