L'impatto di Mauro Icardi con il Paris Saint-Germain è stato notevole. Approdato in Francia in extremis - nelle battute conclusive del mercato - in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, il centravanti argentino, dopo un breve periodo di adattamento, ha ricominciato a fare ciò che ha sempre fatto anche con la maglia dell'Inter: i goal.

Le ottime prestazioni del bomber sudamericano sia in campionato che in Champions League avrebbero convinto il club parigino a riscattarlo fin dal mese di gennaio, anticipando dunque i tempi.

Tuttavia, pare che un eventuale passaggio anticipato a titolo definitivo alla società di Al-Khelaifi non convincerebbe Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, che vorrebbe attendere offerte più importanti.

Wanda Nara starebbe frenando il Psg

Il Paris Saint-Germain sembrerebbe dunque pronto ad avviare le pratiche per il riscatto di Mauro Icardi già per gennaio e in netto anticipo sui tempi, poiché con l'Inter vige un accordo per la prossima estate sulla base di 70 milioni di euro. A questo punto, però, i parigini non vorrebbero aspettare oltre, anche perché le ultime performance dell'ex nerazzurro starebbero risvegliando un certo interesse su di lui da parte di altre squadre.

D'altronde, i numeri sono dalla parte del numero 18 del Psg che in questi mesi ha ripreso a segnare come faceva a Milano: 5 reti in 6 partite di Champions League, mentre in Ligue 1 lo score dice 7 goal in 9 presenze. In virtù di questi numeri, il direttore sportivo dei campioni di Francia, Leonardo, sarebbe pronto a contattare l'Inter per ratificare l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante argentino.

Questa sarebbe indubbiamente un'ottima notizia per il club milanese, che vedrebbe notevolmente rimpinguarsi il proprio "tesoretto" da reinvestire in vista del mercato di gennaio per rinforzare la rosa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

In realtà, secondo Tuttosport, Wanda Nara starebbe cercando di procrastinare i tempi perché non sarebbe del tutto convinta di una permanenza a Parigi anche nei prossimi anni, nonostante con il trasferimento ufficiale al Psg Icardi andrebbe a percepire un ingaggio praticamente raddoppiato rispetto a quanto accadrebbe se tornasse a Milano.

Wanda Nara starebbe attendendo Juve o Real Madrid

Qualora Mauro Icardi dovesse essere riscattato dal Paris Saint-Germain, andrebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione, dunque molti di più rispetto ai 5 milioni che intascherebbe in caso di ritorno all'Inter.

La procuratrice Wanda Nara, però, starebbe prendendo tempo, forte delle prestazioni di livello offerte dal centravanti di Rosario con la squadra di Tuchel.

La manager, infatti, starebbe puntando ad un ulteriore salto di qualità rispetto al Psg, guardando con attenzione a Real Madrid e Juventus. Ricordiamo che proprio la scorsa estate si era parlato in più di un'occasione di un interesse dei bianconeri torinesi per l'ex capitano interista.

A questo punto, qualora i tentennamenti di Wanda Nara dovessero essere confermati, sarà necessario capire quale potrebbe essere la risposta della società transalpina che potrebbe anche pensare di dare un ultimatum all'entourage del calciatore per gennaio, per evitare così di ritrovarsi impreparati alla quasi certa partenza di Edinson Cavani a giugno.

Il Real Madrid, dal canto suo, sarebbe alla ricerca dell'erede di Karim Benzema e potrebbe vedere in Icardi proprio il sostituto ideale, tenendo anche conto del rendimento negativo di Luka Jovic, acquistato dall'Eintracht Francoforte la scorsa estate per una somma di circa 60 milioni di euro.