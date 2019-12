L'eliminazione precoce dell'Inter dalla Champions League ha scatenato l'ironia social da parte dei tifosi delle squadre avversarie e anche di qualche collega dei giocatori nerazzurri. Tra questi si è distinto Luke Shaw, difensore del Manchester United che ha lanciato una frecciatina del tutto ironica all'ex compagno di squadra e soprattutto amico Romelu Lukaku, trasferitosi proprio durante la scorsa sessione del mercato estivo alla compagine milanese allenata da Antonio Conte. Il giocatore inglese dei Red Devils ha voluto "salutare" il ritorno del bomber belga in Europa League dopo il terzo posto nel girone della massima competizione europea e la conseguente retrocessione nell'ex Coppa Uefa.

Luke Shaw è rimasto in ottimi rapporti con Romelu Lukaku, e così ha voluto scherzare un po' con lui dopo la sconfitta dell'Inter con il Barcellona e il conseguente addio alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Il difensore 24enne ha recuperato e condiviso un tweet del centravanti nerazzurro risalente al 22 ottobre, giorno della vigilia della gara d'andata con il Borussia Dortmund, poi vinta dalla squadra italiana con il risultato di 2-0. Nel suo post, il bomber di Anversa aveva inserito la sigla UCL accompagnata da una faccina sorridente.

Il calciatore del Manchester United dopo aver ripostato il tweet ha scritto "Welcome Back" con tanto di occhiolino per ricordare all'amico Lukaku che prossimamente anche l'Inter (come i Red Devils) dovrà giocare in Europa League. E chissà che, andando avanti nel torneo, entrambe le formazioni non possano ritrovarsi di fronte da avversarie in quella che potrebbe anche essere un'ipotetica finale.

Lukaku in passato aveva scherzato sulla 'lentezza' di Shaw

La frecciatina di Luke Shaw a Romelu Lukaku sul suo "ritorno" in Europa League dopo l'eliminazione dell'Inter dalla "coppa dalle grandi orecchie" potrebbe essere una sorta di "vendetta social" da parte del difensore britannico nei confronti dell'ex compagno di squadra.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Champions League

Nei primi giorni di agosto il centravanti belga - che in quel periodo faceva ancora parte del Manchester United - per replicare alle critiche di chi lo considerava troppo lento in campo, pubblicò dei dati e un grafico che mostrava le velocità dei calciatori che facevano parte dell'organico della squadra inglese.

La statistica, oltre a dimostrare che Lukaku non era affatto lento e impacciato, si soffermava implacabilmente sull'ultima posizione di Shaw che finì nel mirino di Juan Mata, il quale lo prese in giro poiché era risultato il meno veloce e scattante in allenamento.

Il difensore rispose che erano dei dati poco veritieri perché in occasione dei test non si era impegnato al massimo.

Dunque, non è da escludere che il giocatore inglese dei Red Devils, a qualche mese di distanza, abbia voluto rendere "pan per focaccia" all'amico che oggi milita tra le fila dell'Inter, andando a punzecchiarlo con ironia sulla retrocessione nerazzurra in Europa League.