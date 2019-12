Il Milan si appresta ad affrontare il Sassuolo a San Siro, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Bologna. Quella di domenica 15 dicembre, ore 15:00, sarà inoltre l'occasione per celebrare e festeggiare il 120° compleanno del club rossonero. Per l'occasione, sono stati messi in vendita anche i biglietti del terzo anello rosso.

Insomma ci sarà un "abbraccio infinito" tra passato, presente e futuro, con tante iniziative pronte a prendere il via.

Walk of fame e sciarpata rossonera

La pausa tra primo e secondo tempo di Milan-Sassuolo vedrà una vera e propria walk of fame in campo.

Il terreno di San Siro sarà il palco che ospiterà tantissime glorie rossonere, tutte insieme sullo stesso campo in cui hanno contribuito a scrivere pagine memorabili del club milanese. Una sorta di abbraccio collettivo da parte di allenatori e calciatori ai tanti tifosi attesi per questo appuntamento.

A ogni tifoso che sarà presente allo stadio verrà regalata una sciarpa speciale ed esclusiva per l'occasione, non in vendita. La consegna sarà effettuata ai tornelli. Con queste, San Siro vedrà una vera e propria sciarpata, una coreografia tutta rossonera per accogliere i calciatori in campo, appena prima del fischio d'inizio di Milan-Sassuolo.

Balloon artista, truccabimbi e football darts

Milan-Sassuolo vuole essere un appuntamento pensato anche per le famiglie. Proprio per questo motivo, il club ha promosso alcune iniziative per coinvolgere i bambini, affinché tutti siano protagonisti. A San Siro si esibiranno i Balloon Artists, pronti a realizzare tanti palloncini rossoneri a forma di cuore. L'esibizione avverrà presso il Gate 1 e all’interno della tribuna family situata al primo anello verde. Non solo palloncini, però: i piccoli tifosi rossoneri possono scegliere di farsi truccare per l'occasione prima dell'inizio della partita, nell’apposito spazio Truccabimbi.

Ma non è finita qui: sempre prima della gara, genitori e figli potranno giocare al Football Darts, calciando gli appositi palloni sul tabellone.

Maglietta celebrativa Puma

Come già annunciato dalla società e anche da Puma tramite i diversi canali social, tutti i calciatori rossoneri non indosseranno la tradizionale maglia 2019/2020, bensì una casacca celebrativa con texture impreziosita da dettagli ricamati in oro. Sono stati prodotti 1899 pezzi in tiratura limitata in onore all’anno di fondazione del club: gli ultimi pezzi sono ancora in vendita online e presso gli store di Casa Milan e di San Siro.

Insomma, sarà una giornata ricca di eventi, che vuole essere indimenticabile per ogni spettatore.

Il focus sportivo, ovviamente, sarà però Milan-Sassuolo, con la squadra rossonera chiamata a dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti.