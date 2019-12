Una volta archiviate le coppe europee, con la chiusura della fase a gironi, si tornerà in campo nel weekend per la 16ª giornata di Serie A.

Il prossimo turno di campionato proporrà il derby della Lanterna tra le varie partite in programma. La sfida Genoa-Sampdoria verrà disputata sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45. Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN. La scorsa stagione finì 1-1 con il goal di Krzysztof Piatek in risposta al vantaggio blucerchiato firmato da Fabio Quagliarella. Il bilancio complessivo è di 17 vittorie per il Genoa, a fronte di 27 pareggi e 28 sconfitte.

Se vengono prese in considerazione le sfide casalinghe, per i rossoblù si contano 9 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte. L’ultimo successo risale alla stagione 2010/11 quando finì 2-1 con le reti di Antonio Floro Flores e Mauro Boselli, inframezzate dal goal ospite segnato da Nicola Pozzi. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo stavolta, diamo uno sguardo al resto del programma della 16ª giornata.

Calendario 16ª giornata, programma anticipi e posticipi

Tra gli altri anticipi attesi sabato 14 dicembre 2019 avremo Brescia-Lecce alle ore 15.00, mentre alle ore 18.00 scenderà in campo il Napoli, che ospiterà il Parma al San Paolo.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky. I ragazzi di Carlo Ancelotti non vincono dal mese di ottobre. Nelle ultime 7 giornate hanno raccolto appena 5 punti, frutto di altrettanti pareggi e 2 sconfitte. Una crisi di risultati che ha portato i campani fuori dalle posizioni di vertice. Servirà una scossa, ma soprattutto tornare a conquistare un successo per risollevarsi in classifica.

Il programma di domenica 15 dicembre 2019 si aprirà alle ore 12.30 con la partita tra Hellas Verona e Torino, visibile in diretta tv su DAZN.

Saranno soltanto tre le sfide attese alle ore 15.00. L’Atalanta sarà ospite del Bologna al Dall’Ara (DAZN), mentre la Juventus riceverà l’Udinese all’Allianz Stadium (Sky). Infine, ci sarà il Milan, che affronterà a San Siro il Sassuolo (Sky). La scorsa stagione fu decisivo un autorete di Pol Lirola per il successo dei rossoneri, che s’imposero 1-0 davanti ai propri tifosi. Nonostante il bilancio positivo tra le mura amiche (4 V; 1 P; 1 S) spesso il Milan ha faticato contro gli emiliani. In trasferta soprattutto ha rimediato 3 sconfitte nei primi 3 incroci, dopodiché ha invertito il trend con 3 vittorie nelle ultime 3 sfide lontane da San Siro.

Alle ore 18.00 si giocherà Roma-Spal (Sky), mentre alle ore 20.45 ci attende il posticipo Fiorentina-Inter (Sky). Si chiuderà del tutto lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 20.45 con Cagliari-Lazio. Anche il match del monday night sarà visibile in diretta tv su Sky.