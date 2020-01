Ultime giornate dedicate alle trattative di mercato, ore utili per le società per concludere operazioni in entrata e in uscita. Con il limite fissato per la giornata di venerdì 31 gennaio alle ore 20:00, le varie squadre provano a stringere i tempi per mettere nero su bianco le operazioni e depositare presso gli uffici federali i contratti.

Nelle ultime ore in Serie B a svolgere un ruolo da protagonista è il Crotone, squadra terza in classifica alle spalle di Benevento e Pordenone. I rossoblu cercano elementi utili a rinforzare e completare la rosa affidata al tecnico Giovanni Stroppa.

Armenteros a un passo, più difficile Siligardi

Sembra essere ormai praticamente fatta l'operazione imbastita tra Crotone e Benevento per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante svedese Samuel Armenteros dai giallorossi alla formazione rossoblu. La punta, poco impiegata con gli "stregoni" e in scadenza di contratto, avrebbe accettato il trasferimento in Calabria. Anche visto l'ampio margine in classifica il Benevento avrebbe acconsentito alla cessione del suo calciatore al Crotone.

Nei giorni scorsi il diesse campano Pasquale Foggia non aveva smentito la trattativa, rimandando il tutto ad eventuali contatti diretti tra le società.

Ora tutto sembra essersi sbloccato con Samuel Armenteros prossimo ad una nuova avventura in cadetteria.

Più defilata una possibile trattativa con il Parma per l'acquisto dell'esperto Luca Siligardi, calciatore già da tre stagioni con i gialloblu ma non rientrante nei progetti della dirigenza ducale. Su di lui ci sarebbe però da registrare la forte concorrenza di alcune formazioni della Serie C anche se la possibilità di affrontare un torneo di cadetteria da protagonista potrebbe fare la differenza in caso di affondo della società calabrese.

Capezzi potrebbe tornare

Dopo essere stato uno dei protagonisti della prima promozione in Serie A del Crotone, per il centrocampista Leonardo Capezzi sembrano essersi spalancate le porte per un ritorno. Il calciatore, attualmente in forza all'Albacete in Spagna avrebbe dato il suo ok al ritorno in Italia e in particolare nelle fila della squadra di Giovanni Stroppa. Un rinforzo che andrebbe a completare il reparto, andando a fornire un tassello importante per la categoria in un momento cruciale della stagione degli squali.

Per Leonardo Capezzi, elemento ancora giovane e di proprietà della Sampdoria, il ritorno in cadetteria coinciderebbe con la possibilità di potere lottare per la conquista della promozione diretta in Serie A.

Crotone, ambizioni da rilanciare

Il possibile arrivo di elementi con esperienza per la categoria rappresenterebbe per il Crotone una conferma in merito alla volontà della società calabrese di puntare dritto alla seconda posizione, traguardo che permetterebbe il ritorno diretto in Serie A. In caso di uscite, come quella annunciata da diversi giorni e relativa ad Andrea Nalini, i calabresi potrebbero operare in entrata, ad esempio si parla di Nikola Ninkovic dall'Ascoli, calciatore sul quale ci sarebbe anche un forte l'interesse del Bari in Serie C.

Da valutare infine - in uscita - la situazione relativa a calciatori mai impiegati, come Jean Lambert Evan's, esterno mai utilizzato e aggregato negli ultimi giorni alla formazione Primavera di Ivan Moschella.