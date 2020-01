Fine settimana senza particolari novità in casa Crotone. La formazione calabrese ha concluso la sua prima settimana di lavoro intenso al rientro dalle vacanze invernali. Tutti i giocatori sono stati presenti presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" dove la squadra sta effettuando la marcia di avvicinamento alla gara di Cosenza, secondo derby stagionale.

Può sorridere però il tecnico Giovanni Stroppa nel ritrovare in gruppo calciatori a lungo infortunati come Ahmad Benali, Maxi Lopez e Niccolò Zanellato, in attesa di potere allenare gli eventuali rinforzi che arriveranno attraverso il mercato di riparazione.

Ad essere particolarmente interessato dalle trattative, secondo le indiscrezioni, sarebbe soprattutto il reparto avanzato, che potrebbe registrare a breve alcuni cambiamenti.

Vido al Pisa, si attende solo l'ufficialità

E' praticamente fatta per la cessione, via Atalanta (proprietaria del cartellino) dell'attaccante Luca Vido al Pisa, squadra con la quale ha già svolto oggi il primo allenamento. Arrivato in estate, il calciatore non è riuscito ad inserirsi al meglio nella rosa calabrese. Nel girone di andata ha totalizzato poche presenze, per lo più da subentrato, senza riuscire a siglare alcuna rete.

Dopo le dodici segnature (fra campionato a coppa) e il ruolo da protagonista svolto con la maglia del Perugia nella scorsa stagione, Luca Vido non è insomma riuscito a lasciare il segno in terra di Calabria, andando di fatto ad optare per una nuova esperienza in cadetteria ma con la maglia del Pisa, squadra neopromossa.

Armenteros e Ardemagni nella lista rossoblu

Per un attaccante che esce, un altro potrebbe ben presto arrivare. Con il passaggio di Gennaro Tutino all'Empoli, sembrano rimanere due le alternative in casa rossoblu: si tratta di Samuel Armenteros, in uscita dal Benevento e Matteo Ardemagni, tra i possibili partenti in casa Ascoli. Due profili importanti per la categoria, dotati di fiuto del gol e di esperienza. Difficilmente il Benevento andrà a cedere ad una rivale un suo calciatore in questa finestra di mercato.

Altrettanto difficile sarà per il Crotone mettere a segno l'acquisto del capitano dei marchigiani, per il quale ci sarebbe da fronteggiare anche la concorrenza di Vicenza e Frosinone.

Più defilata rimane l'ipotesi "giovane", con Mirko Antonucci della Roma accostato ai calabresi nelle ultime ore. Prima di prendere una decisione il Crotone potrebbe valutare il recupero di Andrea Nalini, elemento messo sul mercato, ma per il quale si attende ancora la giusta offerta prima di mandarlo a giocare altrove. In uscita rimane infine anche il terzino Jeremy Petris, rimasto fuori rosa nella prima parte del campionato.