Ultimi giorni di Calciomercato in Serie A e tante squadre sono impegnate a mettere a segno colpi importanti per rinnovare gli organici e continuare a inseguire così i rispettivi obiettivi. Si chiuderà il giorno 31 gennaio.

Per adesso l'Inter sembra essere la squadra che si è rinforzata di più, ma non sono da escludere acquisti dell'ultima ora da parte delle altre formazioni. Tra le squadre più attive del giorno sicuramente la Roma. La Juventus invece per adesso sembra voler sfoltire un po' la sua rosa con la cessione di un big.

Calciomercato Juventus: Emre Can può andare al Dortmund

Alla fine il tanto discusso scambio tra i bianconeri e il Psg non si farà. La trattativa avrebbe portato De Sciglio a giocare con la maglia del club francese mentre il laterale sinistro Kurzawa sarebbe approdato a Torino. Alla fine non se ne farà nulla, perché a quanto pare la Juve non sarebbe più convinta dell'operazione.

Sembrano esserci invece pochi dubbi riguardo la cessione di Emre Can. Il mediano tedesco dovrebbe lasciare a breve la formazione bianconera per accasarsi al Borussia Dortmund.

I gialloneri dovrebbero pagare una somma attorno ai 25 milioni di euro.

Inter: Eriksen grande colpo per la mediana

E' forse il colpo più importante di questo mercato dopo Ibrahimovic al Milan. Parliamo del centrocampista danese Eriksen, che si è accordato con l'Inter e sarà un grande rinforzo per l'undici allenato da Antonio Conte.

Per averlo il club nerazzurro ha sborsato circa venti milioni di euro al Tottenham; ora grazie al suo talento e alla spinta di due giocatori come Young e Moses può senz'altro sognare lo scudetto.

Calciomercato Roma: Florenzi verso la Spagna

Alessandro Florenzi potrebbe lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato. E' tanta la voglia del giocatore di scendere in campo con maggiore continuità, visto che l'obiettivo è quello di partecipare ai prossimi Europei. Il Valencia sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma vicina ai 15 milioni di euro per prenderlo.

Dalla Spagna arrivano invece due rinforzi per la formazione giallorossa.

Chiusi infatti gli accordi per Carles Perez, esterno offensivo del Barcellona, e Gonzalo Villar, centrocampista centrale dell'Elche.

Le altre trattative

L'attaccante Iago Falque è passato al Genoa. Per lui si tratta di un ritorno in maglia rossoblù. Il Parma sta cercando un nuovo portiere che potrebbe essere Radu, ora dodicesimo proprio del Genoa ma di proprietà dell'Inter.

Il Napoli dopo aver messo a segno il colpo Politano adesso starebbe trattando con il Milan l'esterno difensivo Ricardo Rodriguez. I rossoneri potrebbero anche cedere Suso al Siviglia a titolo definitivo.