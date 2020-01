Il Calciomercato della Juventus sta per vivere due momenti molto importanti di questa sessione di gennaio. La cessione di Emre Can è dietro l’angolo e anche lo scambio Kurzawa-De Sciglio è in dirittura d’arrivo. Dovrebbero essere questi gli ultimi tasselli del gennaio bianconero nonostante qualche rumors continui a parlare di un possibile scambio Bernaderschi-Paquetà con il Milan che sembra però abbastanza difficile soprattutto per i tempi stretti. In Spagna si vocifera che non sarebbe del tutto chiusa la porta per Rakitic ma Paratici ieri ha detto a chiare lettere che Emre Can non verrà sostituto in caso di partenza.

Calciomercato Juventus: Emre Can va al Borussia Dortmund

E proprio il tedesco sembra aver sciolto le riserve sbloccando una situazione intricata del calciomercato della Juventus. Emre Can avrebbe infatti scelto di tornare in Germania, al Borussia Dortmund per provare a rialzarsi dopo gli ultimi mesi a Torino. I tedeschi sono stati la squadra che si è fatta avanti con più convinzione e giocando la Bundesliga gli permettono di avere anche grande visibilità in ottica Europei. L’accordo tra le società sembra essere stato trovato nella giornata di oggi sulla base di 25 milioni più bonus per il cartellino.

A rivelare la notizia è il sito tuttomercatoweb che segnala come l’addio del centrocampista è dietro l’angolo.

Il Borussia ha vinto la corsa ad uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio. Oggi si era ritirato dalla battaglia il Bayern Monaco mentre in Inghilterra stamattina hanno scritto che Manchester United, Arsenal e Tottenham avrebbero voluto inserirsi. Troppo tardi ormai, Emre Can sarebbe pronto a tornare in patria.

Ricordiamo che per la Juve i 25 milioni rappresentano una ricca plusvalenza visto che il giocatore era arrivato due estati fa a parametro zero al Liverpool.

Kurzawa-De Sciglio: lo scambio Juventus-PSG è quasi fatto

Nel frattempo si sta definendo un’altra operazione moto calda per il calciomercato della Juventus. Lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il Paris Saint Germain sarebbe arrivato alle ultime curve.

Le società starebbero già lavorando agli ultimi dettagli, come rivela l’Equipe. Tra questi ci sarebbe l’accordo tra i bianconeri e il terzino che sarebbe andato in scadenza a giugno. Paratici avrebbe messo sul piatto un quadriennale per convincere il giocatore, un'offerta che avrebbe convinto il ragazzo. Ancora non si sanno i dettagli dell’accordo tra De Sciglio e i campioni di Francia.

Gli ultimi rumors di mercato parlano di un occhio di riguardo dei campioni d’Italia per il talentino inglese della Sampdoria Ronaldo Viera, il giovane centrocampista è entrato anche nel mirino del West Ham. Per chiudere il punto sul calciomercato della Juventus iniziano ad esserci dei dubbi sul futuro di Romero, il difensore acquistato dal Genoa la scorsa estate ma rimasto in prestito in rossoblu.

Il ragazzo potrebbe continuare il suo processo di crescita all’Atalanta.