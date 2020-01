La Juventus in questo mese di gennaio ha investito soprattutto in prospettiva, acquistando alcuni giovani per il settore giovanile e ufficializzando il centrocampista offensivo ex Atalanta Dejan Kulusevki. Quest'ultimo resterà in prestito al Parma fino a fine stagione. Per quanto riguarda il Calciomercato estivo, il principale obiettivo della Juventus potrebbe essere Paul Pogba. Ci attendiamo infatti delle novità soprattutto per la mediana bianconera in estate ed il nazionale francese potrebbe rappresentare il profilo ideale per incrementare la qualità del centrocampo bianconero.

Almeno tre centrocampisti potrebbero lasciare a giugno (Emre Can, Khedira e Bernardeschi), ecco perché almeno un'importante investimento potrebbe arrivare proprio nel settore centrale. Il nazionale francese non ha nascosto la sua volontà di lasciare l'Inghilterra e apprezzerebbe un eventuale ritorno alla Juventus. Nella società bianconera infatti è cresciuto come uomo e giocatore, consacrandosi ad un uno dei più forti centrocampisti al mondo.

Juventus, Pogba potrebbe arrivare per 100 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paul Pogba potrebbe essere l'acquisto principale del mercato bianconero durante il calciomercato estivo.

Il francese è vicino al recupero dopo l'operazione alla caviglia ed è pronto a dare il suo contributo al Manchester United. Rimane però la sua volontà di lasciare l'Inghilterra, inoltre il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la società inglese in scadenza a giugno 2021.

Proprio la prossima scadenza della sua intesa contrattuale con il Manchester United potrebbe portare la società a cederlo ad un prezzo ragionevole. In estate lo United chiedeva 150 milioni di euro per il nazionale francese, a luglio potrebbe accettare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. La Juventus fra l'altro ha ufficializzato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, parte dei quali dovrebbero essere utilizzati per acquistare nuovi giocatori. Oltre che su Pogba, la Juventus potrebbe decidere di investire su un altro centrocampista di qualità.

Juventus, piace Lorenzo Pellegrini della Roma

Paul Pogba resta un sogno di mercato che potrebbe concretizzarsi anche perché l'agente del nazionale francese è Mino Raiola.

La scorsa estate ad esempio è riuscito a portare alla Juventus il difensore centrale De Ligt, merito anche dei buonissimi rapporti fra l'agente ed il vice presidente bianconero Pavel Nedved. Per il centrocampo piace anche Lorenzo Pellegrini, che attualmente ha sul suo contratto una clausola rescissoria da 30 milioni di euro esercitabile solamente a luglio 2020. Difficile che la società romana possa rischiare il pagamento di tale clausola, potrebbe quindi rinnovare l'intesa contrattuale del nazionale italiano. Non è però esclusa una sua cessione in estate.