Dalla Spagna arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Elgoldigital.com, infatti, il club bianconero starebbe cercando un sostituto per Merih Demiral. Il difensore centrale turco si è infortunato nel match contro la Roma, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Demiral dovrà rimanere fermo per un periodo che va dai sei ai sette mesi. Stando alla stampa spagnola, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Stefan Savic, difensore centrale che milita nelle fila dell'Atletico Madrid.

La Juventus dovrà fare a meno non solo di Demiral, ma anche di Giorgio Chiellini, che rientrerà a fine febbraio. Al momento, i difensori centrali di ruolo sono solo tre: Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Daniele Rugani. Paratici ha bloccato il mercato in entrata, ma dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni e si è fatto il nome del difensore dell'Atletico Madrid.

Mercato Juventus, dalla Spagna: 'Possibile colpo Savic a gennaio'

Stando a quanto scrive il quotidiano iberico Elgoldigital.com, la Juventus avrebbe preso dei contatti con la dirigenza dell'Atletico Madrid per cercare di arrivare a garantirsi le prestazioni di Stefan Savic.

Il difensore centrale ventinovenne è appena rientrato dopo un lungo stop per infortunio, a causa del quale è stato impiegato solo dieci volte finora dal tecnico dei "colchoneros" Diego Pablo Simeone. Quest'ultimo ha deciso di sostituirlo con Felipe e Mario Hermoso; la Juventus starebbe monitorando Savic con grande attenzione, considerata la situazione che si è venuta a creare nel reparto arretrato dopo lo stop di Merih Demiral.

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, l'Atletico Madrid potrebbe decidere di cedere Savic alla Juventus e cercare di riportare a nella capitale iberica Diego Godin. Dopo l'esplosione di Alessandro Bastoni (ormai diventato titolare fisso sotto la gestione di Antonio Conte), stanno circolano varie voci di mercato sul possibile ritorno in Spagna di Diego Godin. In ogni caso, Stefan Savic conosce già il campionato italiano, dal momento che ha militato nelle fila della Fiorentina per tre anni (dal 2012 al 2015).

Il giocatore di origine balcanica ha un contratto con la società castigliana fino al 30 giugno del 2022 e viene valutato tra i venticinque e i trenta milioni di euro. Bisognerà vedere se la Juventus deciderà di investire una tale cifra, Juventus che storicamente è poco incline ad intervenire sul mercato di riparazione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.