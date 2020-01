Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City durante il Calciomercato invernale. Lo scarso impiego del giocatore coi Citizien in questa prima parte di stagione (11 presenze totali raccolte fra Champions League e Premier League) potrebbe indurre il portoghese a lasciare la Premier League e a trasferirsi in una società che sappia dargli la garanzia di essere titolare sulla fascia destra. Secondo la stampa spagnola, in particolare la testata AS, il Valencia sarebbe interessato al giocatore, si tratta della sua ex squadra prima del trasferimento nella stagione 2017-2018 all'Inter in prestito.

La stagione successiva poi la società di Suning ha deciso di non riscattarlo e la Juventus lo ha portato a Torino. Ha giocato una sola stagione in bianconero, prima del trasferimento al Manchester City per circa 28 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un interesse del Bayern Monaco per il portoghese classe '94, ma attualmente, secondo AS, sembrerebbe in vantaggio proprio il Valencia. Quest'ultima valuta anche un'alternativa al portoghese, ovvero Alessandro Florenzi, non certo della sua permanenza a Roma.

Joao Cancelo, arrivato in estate al Manchester City, potrebbe lasciarlo a gennaio

Tra le partenze estive che hanno generato ricavi in estate per la Juventus c'è anche quella di Joao Cancelo al Manchester City. Ma il terzino portoghese sta avendo non poche difficoltà in Premier League, in particolar modo nel gioco promosso dal tecnico Pep Guardiola. Se in Champions League ha raccolto 4 presenze su 6 partite giocate dalla squadra, ben diverso è stato invece il suo impiego in Premier League, con appena 7 presenze e diverse panchine consecutive. Nel match di Capodanno contro l'Everton (partita vinta per 2-1) Cancelo ha giocato titolare, ma non sarebbe esclusa una sua cessione durante il calciomercato invernale. Lo stesso Guardiola in conferenza stampa ha confermato che gli piacerebbe che il portoghese restasse.

Ma l'Europeo 2020 previsto in estate potrebbe spingere l'ex Juventus a considerare una cessione, in modo da essere titolare in questi primi mesi dell'anno e poi poter essere convocato nella nazionale portoghese.

Il Manchester City è attualmente terzo nella classifica di Premier League (il primo posto è saldamente nelle mani del Liverpool che deve anche recuperare due partite), ma la vittoria per 2-1 contro l'Everton di Ancelotti (alla prima sconfitta da quando guida la società inglese) lascia buone speranze alla squadra di Pep Guardiola per il prosieguo del campionato.

Ricordiamo che Joao Cancelo pochi giorni fa, precisamente il 23 dicembre, è diventato papà: è infatti nata sua figlia Alicia, avuta con la compagna Daniela