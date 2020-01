Stasera Giovedì 9 gennaio, dalle ore 21:15, si giocherà il primo ottavo di finale della Coppa Italia. A scendere in campo il Torino di Mazzarri (che avrà a suo favore il fattore campo) e il Genoa di Davide Nicola, alla sua seconda partita da allenatore dei liguri.

La diretta del match sarà affidata a Rai 2 e, in streaming, dal sito di Rai Play. I granata, sotto la presidenza di Urbano Cairo, non sono mai riusciti a superare gli ottavi di finale della Coppa; il Genoa, dal canto suo, vuole vincere per sfatare il tabù della Coppa: è da 28 anni che i rossoblù non riescono ad arrivare ai quarti di finale della competizione.

Chi vince affronterà ai quarti la vincitrice tra Spal e Milan.

Le parole dei mister alla vigilia

Per Walter Mazzarri il pericolo maggiore per il suo Torino è un calo di concentrazione, infatti ha spiegato: "Dopo la vittoria contro la Roma, non dobbiamo affrontare il Genoa con meno impegno solo perché ha sulla carta un nome meno importate. Il Genoa avrò un morale molto alto, dopo che l'arrivo del nuovo allenatore ha già mostrato i suoi effetti. Il nostro atteggiamento dovrà essere come quello di una squadra che deve giocare una finale di Champions League.

Occorre evitare rilassamenti dopo la vittoria dell'Olimpico".

Nicola, dal canto suo, proverà a bissare il successo arrivato domenica contro il Sassuolo e alla vigilia ha detto: "Il nostro obiettivo è arrivare a Torino e giocare al massimo delle nostre possibilità. Il Toro ha 10 punti più di noi in campionato ed è una squadra di qualità che gioca molto aggressiva ed è molto fisica. Ci teniamo molto alla qualificazione ai quarti: il Genoa non la raggiunge da 28 anni e ci teniamo molto a fare questo regalo. Mi auguro che possa essere una bella partita."

Le probabili formazioni

Entrambi gli allenatori potrebbero far riposare qualche titolare; in casa Torino non vi sarà Verdi (fuori per squalifica) e Mazzarri pensa di schierare i granata con un 3-4-1-2; in porta confermato Sirigu, con la difesa a tre composta da Bremer, Nkoulou e Bonifazi.

Per quanto riguarda il centrocampo Ola Aina dovrebbe agire sulla fascia destra, Laxalt su quella sinistra mentre centralmente la coppia dovrebbe essere composta da Rincon e Meitè. Sulla trequarti dovrebbe agire Berenguer a supporto della coppia offensiva composta da Zaza e Belotti.

Anche in casa Genoa [VIDEO] è previsto qualche cambiamento rispetto agli 11 che sono partiti contro il Sassuolo; il modulo è il 3-5-2, con Radu che torna tra i pali. Il tridente difensivo sarà formato da Biraschi, Zapata e Goldaniga. Ghiglione e Barreca saranno rispettivamente gli esterni destro e sinistro, mentre i tre centrali di centrocampo saranno Behrami, Schone e Cassata. La coppia offensiva sarà formata da Destro e da Agudelo.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu, Bremer, Nkoulou, Bonifazi, Ola Aina, Rincon, Meitè, Laxalt, Berenguer, Zaza, Belotti.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Zapata, Goldaniga, Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca, Agudelo, Destro.