La Lazio vola sempre più in alto come l'aquila che la rappresenta. La squadra biancoceleste batte il Napoli 1-0 nel secondo anticipo dell'ultima giornata di andata in Serie A, conquistando la decima vittoria consecutiva, un nuovo record assoluto. Il gol decisivo è sempre di Ciro Immobile, favorito da una clamorosa uscita fuori tempo di Ospina e dal rinvio maldestro di Di Lorenzo. Per il Napoli è il secondo k.o. consecutivo e il continuo di un momento delicato che non accenna a finire.

Il film della partita

Il primo tempo rimane bloccato, entrambe le squadre si studiano con attenzione: la Lazio non riesce a manovrare il fraseggio a centrocampo perché i partenopei bloccano i loro portatori di palla, ma anche la squadra biancoceleste resta bassa e non permette al Napoli di prendere palla e ripartire con le accelerazioni. Poche emozioni eccetto nei minuti finali in cui la Lazio prova ad affondare il colpo: occasione con Milinkovic-Savic il cui tiro viene respinto da Ospina, e conclusione schiacciata di Immobile neutralizzata sulla linea di porta da Di Lorenzo.

Ma nel secondo tempo è tutta un'altra partita, il Napoli riparte più aggressivo e più alto lasciando ampi spazi di ripartenza alla squadra di Inzaghi. La prima vera occasione della ripresa è però della squadra partenopea: palo di Zielinski con un destro a giro al minuto 62 e replica a metà ripresa con un'ottima parata di Strakosha sul destro incrociato di Insigne. Il Napoli sembra avere in mano il controllo del match, ma l'ennesimo brutto errore difensivo compromette la bella prestazione fino a qui della squadra: al minuto 82 il difensore del Napoli Mario Rui sbaglia il retropassaggio al portiere Ospina che, pressato da Immobile, non riesce a rinviare si fa soffiare la palla dall'attaccante biancoceleste che a porta vuota, se pur in posizione decentrata, la mette dentro (a completare il disastro difensivo anche un mancato rinvio di Di Lorenzo sul tiro di Immobile).

Nei minuti finali ancora Insigne, il più pericoloso del Napoli, a provarci, ma Strakosha respinge il suo sinistro al volo. La spunta ancora una volta la Lazio nel finale di gara e sempre con Ciro Immobile arrivato a quota 20 gol in 19 partite di campionato.

Continuano le difficoltà per il Napoli

La squadra festeggia così i suoi 120 anni di storia nel migliore dei modi, raggiungendo il traguardo storico delle 10 vittorie consecutive.

Il Napoli invece vede sempre più allontanarsi la zona Europa, già a 5 punti di distanza, e sprofonda a metà classifica. La squadra partenopea pur giocando con convinzione, compatta e creando diverse occasioni da goal rimane poco lucida nella fase difensiva: le due sconfitte consecutive e i 4 goal subiti di recente sono frutto di leggerezze difensive, l'ultima con la Lazio sicuramente imperdonabile.

Risultato questo di una crisi che non accenna a finire e che mette sempre più pressione alla squadra di Gattuso, il quale da vero condottiero deve far cambiare rotta al Napoli che naviga sempre più in acque agitate.