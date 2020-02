L'Inter é tornata a vincere, lo ha fatto su un campo difficile come quello della Dacia Arena di Udine. La vittoria è stata sofferta, ma meritata: la doppietta di Romelu Lukaku ha sancito il 2-0 finale a favore dei nerazzurri di Antonio Conte. Nelle dichiarazioni del post-partita, il tecnico salentino ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi, degli innesti derivanti dal mercato di gennaio, di Eriksen, di Lukaku e di tanto altro.

Le parole di Antonio Conte nel post partita

Antonio Conte si è complimentato con i suoi ragazzi e in un certo senso ha approvato il mercato di gennaio dei dirigenti nerazzurri: ''Ora abbiamo piu qualita''.

Il tecnico interista ha affermato che, grazie alla rosa attuale, può adesso permettersi dei cambi che possono incidere in maniera decisiva sulle partite. Conte ha ritienuto che gli innesti di Brozovic e Sanchez siano stati determinanti: ''L'Inter deve avere una panchina importante''. L'allenatore nerazzurro si è anche complimentato con Bastoni, 20 anni, e con Esposito, 17 anni, per il lavoro svolto: "Sono il futuro dell'Inter" ed ha inoltre apprezzato particolarmente la prova del portiere Padelli, pur augurandosi di recuperare Handanovic per il derby: "Vediamo che succede e speriamo possa farcela, ma Padelli è stato una sicurezza".

Un commento anche su Matias Vecino, dato per partente nella finestra di calciomercato invernale: "Con me ha sempre giocato, nel mercato se ne sentono tante".

Lukaku e Eriksen

Antonio Conte si è soffermato a parlare della prova di Romelu Lukaku e dell'esordio di Christian Eriksen. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti al centravanti belga, anche se ha affermato: "Non è stata una delle migliori partite di Romelu".

Ha confermato l'importanza di avere in squadra un centravanti con le sue caratteristiche e si è detto soddisfatto di averlo voluto a tutti i costi. Conte ha parlato poi di Christian Eriksen, che ha debuttato dal 1' in maglia nerazzurra: 'Sono solo 5 giorni che è con noi'. Il tecnico nerazzurro ha affermato di essere stato costretto a schierarlo viste le assenze di Sensi, Borja Valero e Gagliardini.

Secondo Conte, il fuoriclasse danese dovrà trovare il ritmo giusto con i compagni e imparare a giocare con più intensità, ma ha confermato di ritenerlo un autentico valore aggiunto per la sua squadra. Ha inoltre dato una stoccata finale a chi ha insinuato, durante il calciomercato, che alcuni calciatori abbiano rifiutato il club nerazzurro: 'Non dimentichiamoci che siamo l'Inter'. Antonio Conte è risultato comunque molto soddisfatto per i tre punti guadagnati, soprattutto per non aver permesso di scappare a Juventus e Lazio che avevano a loro volta vinto le rispettive partite.