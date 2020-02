La sconfitta in Coppa Italia nell'andata delle semifinali contro il Napoli non ha scalfito la fiducia in casa Inter. La squadra di Conte sta preparando il difficile match di campionato contro la Lazio, previsto domenica 16 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Intanto la società pensa anche al futuro, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e renderla competitiva per la Serie A ma anche per la Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da FCInterNews.it, il vero obiettivo per il centrocampo per la prossima stagione è il laziale Sergej Milinkovic Savic. Non è una novità l'interesse dell'Inter per il serbo ma sembra che Marotta stia intensificando i contatti con l'agente sportivo del giocatore, Kezman.

La dirigenza avrà l'occasione di osservarlo proprio nel match di domenica sera ma il serbo potrebbe rappresentare una vera e propria priorità per il centrocampo dell'Inter. La sua fisicità e l'abilità negli inserimenti potrebbero infatti aiutare la squadra di Conte a fare il definitivo salto di qualità. Di certo, come è noto, il presidente della Lazio Claudio Lotito è da sempre bottega cara ed è pronto a chiedere una somma notevole per il suo centrocampista. Inoltre sul serbo bisogna registrare l'interesse anche di altre grandi società europee, su tutte il Chelsea di Lampard.

Inter, Milinkovic Savic obiettivo estivo: Lotito vuole 80 milioni

Il centrocampista Milinkovic Savic potrebbe essere l'obiettivo primario dell'Inter per la prossima stagione. L'indiscrezione, lanciata da FcInterNews.it, parla di una ripresa dei contatti di Marotta con l'agente del giocatore. La Lazio valuta il giocatore almeno 80 milioni di euro, ma Lotito spera possa scatenarsi un'asta di mercato per il suo giocatore.

Ci sarebbe infatti anche l'interesse del Chelsea, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Kezman, agente sportivo di Milinkovic Savic ed ex giocatore della società londinese.

Inter, il futuro di Skriniar e Lautaro Martinez

Non solo acquisti, nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato sembrano confermare l'interesse di società europee importanti per due dei gioielli della rosa interista.

Il difensore Skriniar ad esempio piace molto al Real Madrid, che potrebbe decidere di fare un'offerta importante per il centrale inserendo anche una contropartita tecnica come Luka Modric. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, secondo il Mundo Deportivo, è sfida a due fra Barcellona e Real Madrid. L'attuale clausola rescissoria da 110 milioni di euro faciliterebbe l'eventuale partenza dell'argentino ma l'Inter avrebbe tutta l'intenzione di offrire il rinnovo di contratto (con incremento o annullamento della clausola) al giocatore.